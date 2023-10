Migrantes venezolanos recibirán subsidio del Gobierno Nacional

El Fondo Nacional de Vivienda anunció una convocatoria para la entrega de subsidios de arriendo para ciudadanos migrantes venezolanos que se encuentren en la ciudad de Bogotá.



Este programa busca, según explica el Ministerio de Vivienda, mejorar las condiciones de vida de los migrantes que vivan en la capital del país, mediante el acceso a viviendas en condiciones adecuadas, enfocadas en ser entregadas a más de 500.000 personas.



Este apoyo económico busca ayudar a esta población a suplir costos relacionados con el arriendo, brindándoles así un subsidio equivalente al 45 % de un salario mínimo en Colombia, es decir, unos 522.000 pesos.



La entrega de este auxilio se realizará de manera directa al arrendador o propietario del inmueble. Vale la pena tener en cuenta que esta convocatoria comenzó el pasado 31 de agosto y terminará el 13 de octubre.



Las personas seleccionadas para recibir este subsidio tendrán una cobertura del concepto de arrendamiento mensual durante un periodo de 12 meses.



"Los contratos de arrendamiento deberán ser suscritos o modificados con los propietarios de las viviendas que hagan parte del programa de arrendamiento, a quienes se les consignará directamente el subsidio", explica el Fondo Nacional de VIvienda.



Requisitos

- La vivienda debe estar ubicada en Bogotá.



- No tener vivienda propia en Colombia.



- Recibir ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes.



- No haber sido beneficiario de un subsidio de vivienda. Se incluyen el programa ‘Semillero de Propietarios’.



- No haber recibido el subsidio o cobertura de tasas de interés.



- Contar con un contrato de arrendamiento de vivienda, con un plazo de hasta 12 meses.



