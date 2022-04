Gobierno espera vender más de 250 mil viviendas en 2022

En el 13° foro de vivienda de Asobancaria, el presidente la entidad, Hernando José Gómez, resaltó los avances que se han producido en financiación de vivienda en el año 2021.



“La cartera de vivienda de los agremiados de Asobancaria llegó a $89 billones el año pasado y es la de mayor crecimiento y mejor calidad”, resaltó Gómez quien además destacó la tendencia de solicitud de créditos hipotecarios, pero sobre todo de leasing habitacional, que en 2021 fue predominante.



“Viene con muy buena dinámica, incluso está por encima del crédito que está en 13% nominal y el leasing habitacional está en 15,8% anual, es muy buena la dinámica, ya totaliza cerca de $25 billones de pesos”.



Esta nueva tendencia consiste en dejar a nombre de la entidad bancaria el inmueble hasta que el propietario termine de pagarla, y ya está tomado fuerza entre los colombianos.



De manera desagregada, el presidente de Asobancaria también resaltó los avances en la financiación de vivienda de interés social. Explicó que, en 2015, cuando nació el programa Mi Casa Ya, se hacían cerca de 50.500 desembolsos para familias en este segmento, mientras que en 2021 se logró un record que superó las 88.000 operaciones.



Sobre el tema, el viceministro de vivienda Carlos Ruiz concluyó que en 2021, por el momento hay buenos resultados y añadió que seis de cada 10 subsidios de Mi Casa Ya son entregados a mujeres, “38.600 de estos a madres cabeza de hogar”. Así mismo, sobre subsidios concurrentes indicó que el Gobierno Nacional ha entregado 43.324 alivios financieros, “esto indica que 8 de cada 10 llegan a hogares de bajos ingresos”.



Para el presidente de Asobancaria “gracias a los subsidios hemos podido llegar a las familias de los dos y tres salarios mínimos, el reto es llegar a quienes están entre uno y dos salarios”.



Ahora bien, aunque estos alivios financieros son los jalonadores de las altas cifras de vivienda VIS según los líderes de los bancos, esta tendencia puede ser contraproducente. Para el vicepresidente de constructores y banca inmobiliaria de Davivienda, Camilo Albán, el mercado está supeditado a los alivios y ante sus ojos esto genera preocupación.



“Tenemos una dependencia alta de los subsidios y afortunadamente esa política ha funcionado y le ha dado impulso al sistema, pero cuando al Gobierno se le acabe la plata yo no sé qué vamos a hacer, es la preocupación que yo tengo,ojalá nunca sea así”, manifestó Albán.



Sin embargo, el buen comportamiento de los subsidios en 2021, según Camacol impulsó la venta de 173.338 unidades de vivienda de interés social, esta cifra representa un crecimiento del 30,5% en comparación con el resultado del 2020. En el sector No Vis, en 2021 se compraron más de 73.535 unidades, lo que representa un crecimiento del 24,2% respecto al 2020.



En total fueron comercializadas 246.873 unidades, una cifra record. “Las iniciaciones marcaron 175.000 ese mismo año”, indicó el viceministro, quien además resaltó que el saldo de cartera hipotecaria que alcanzó $104 billones.



EXPECTATIVAS A FUTURO



En el foro también se tocó el tema de aumentar las unidades construidas y no solo venderlas. “Si vendemos 230 mil viviendas al año, podemos construir 230 mil viviendas al año”, indicó Luis Ignacio Gómez, vicepresidente inmobiliaria constructor de Bancolombia y lo señaló como un reto del sector.



Entre otros, está también ahondar más en el tema de la digitalización de algunos de los procesos a la hora de comprar vivienda.



“Estamos en un año muy positivo, hay temas que mejorarían el futuro como la digitalización, además es un negocio en que las alianzas son fundamentales”, dijo Albán.

Finalmente, para este año, el Gobierno Nacional fijó la meta de vender más de 250.000 viviendas e iniciar más de 200.000 construcciones.



PAULA GALEANO BALAGUERA

PORTAFOLIO