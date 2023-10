Constructoras mejorarán viviendas de sus trabajadores con el Gobierno

En el marco del congreso de la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol), la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Catalina Velasco, anunció una nueva línea de mejora de vivienda para trabajadores del sector constructor.



Según dijo la jefe de la cartera de Vivienda, la idea salió de Pablo Echeverry, presidente de la constructora Capital, y de su esposa y será con el fin de brindar un apoyo a los colaboradores del sector.



Las constructoras serán las encargadas en decidir qué empleados beneficiar, pero estos deben cumplir con una serie de condiciones. El primero es que deben tener un puntaje en el Sisbén de C18, deben ser propietarios de la vivienda a mejorar y ésta debe tener déficit cualitativo (situación de precariedad sin comprometer la estructura del inmueble).

Vivienda iStock

“Los ejecutores de los proyectos serán las constructoras, quién mejor que los que hacen vivienda”, señaló la ministra de Vivienda en el anuncio.



Después de escoger a los beneficiarios, el Ministerio de Vivienda hará la validación, las constructoras hará las mejoras y la cartera de Vivienda reembolsará los dineros a las constructoras, es decir, 12 salarios mínimos mensuales legales vigentes.



La ministra de Vivienda invitó a las constructoras a sumar esfuerzos mediante recursos, descuentos, beneficios, para ayudar aún más a sus colaboradores. En noviembre se hará la convocatoria y con recursos del año 2024.



“No estoy quitándole recursos a la construcción de vivienda nueva para el informal, lo que estamos haciendo es creciendo la torta de recursos para que lleguemos a donde no hemos llegado”, concluyó.



Vivienda iStock

Otras líneas



Así mismo, la cartera de vivienda está desarrollando más proyectos de mejoramiento de vivienda. En total, son 400.000 alivios que se otorgarán durante el mandato, a través de tres mecanismos adicionales.



La primera línea es la contratación tradicional “nosotros abrimos paquetes y convocatorias, se lo ganan empresas y los ejecutan”, mencionó Velasco; la segunda es mediante alianzas con empresas que realizan la ejecución de los proyectos y aportan recursos y el tercero es a través de las Organizaciones Populares de Vivienda, Juntas de Acción Popular, Organizaciones de Mujeres, entre otros que realizan los mejoramientos.



Sobre este último, Velasco dijo: “Aquí una entidad aporta el terreno para crear el proyecto para cada familia y el Ministerio de Vivienda hace un aporte de 35 Salaros Mínimos Mensuales Legales Vigentes para que mediante un acompañamiento técnico (caja de compensación familiar, empresa, gremio o fundación) las familias hagan su propia gestión sin licencia”.

vivienda iStock

Así mismo, señaló que el Gobierno está trabajando para la legalización de barrios, si bien no dio muchos detalles, señaló que el proceso cambiará para agilizarlo y no tome tanto tiempo.



Por último, la jefe de cartera dijo sobre este programa a los constructores: “Estas familias no les compiten a ustedes, jamás podrían tener un crédito hipotecario a 25 años, no saben que van a comer pasado mañana, mucho menos planar un crédito a 25 años. Hay 4,5 millones de familias en Colombia, es decir, 20 millones de personas que viven en estas condiciones”.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio