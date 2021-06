Así es GoJom, la plataforma para comprar casa que llegó a Colombia

Archivo particular

El mercado de las 'prop-tech', compañías tecnológicas enfocadas en el sector inmobiliario, ganó dinamismo en el último año como resultado de una fórmula perfecta que trajo la pandemia del covid-19: la digitalización y nuevas necesidades en torno a las viviendas cambiaron la forma en que se mueve este mercado.



De allí que a Colombia, un país donde nombres locales como La Haus, Habi o Aptuno han ganado espacio en los últimos meses, estén llegando jugadores internacionales a competir en este mercado, como es el caso de GoJom.



Si bien GoJom nació hace tan solo seis meses, ya es la tercera plataforma con mayor cantidad de anuncios de venta de propiedades en Perú, por lo que decidieron iniciar su expansión regional con Colombia como su primer destino, aunque tienen en la mira otros cuatro países de la región. En el país, la plataforma está al aire hace un mes, con 30.000 anuncios de inmuebles publicados, a pesar de que ya han analizado los precios de medio millón de propiedades.



“Nos dimos cuenta que había un déficit de información muy grande, no solo en Perú, sino en el mercado latinoamericano. Las personas saben cuánto les piden por un inmueble, pero no cuánto vale realmente o cuál es su tasación, y eso es importante porque no logran tener una referencia de si está caro, si tiene un precio justo o está barato”, explicó Andrés González-Olaechea, Co-CEO & cofundador GoJom.

A partir de esta necesidad arrancó la plataforma, que surgió de cuatro fundadores con experiencia en el sector inmobiliario, tecnológico y bancario, y el foco fue el desarrollo de una tecnología que permita tasar todos los inmuebles en oferta de manera inmediata de un país completo y poder entender las dinámicas del mercado.



“GoJom es un ‘One stop shop’ del mundo inmobiliario, eso quiere decir que tenemos soluciones de cada etapa y necesidad del usuario. No solo tenemos una línea de clasificados, para que cualquiera pueda subir un anuncio de forma tradicional en Latinoamérica, sino que también tenemos lo que es la compra inmediata de propiedades y proveemos préstamos para solucionar el problema de liquidez que tiene el mercado y poder facilitar el acceso a financiamiento y el acceso a las compras o alquileres de vivienda”, dijo.



En Perú GoJom tiene alrededor de 26.500 anuncios, de los cuales cerca del 65% son de compra, y el restante para renta. Sin embargo, el vocero de la plataforma asegura que el tráfico es inverso, más personas están buscando arriendos que inmuebles para comprar. Además, la plataforma celebra entre 300 y 500 transacciones al mes.



La meta para Colombia es tener 100.000 anuncios para el cierre del año. “Colombia tiene una mezcla muy interesante, pues es una economía madura con un talento de tecnologías importante y superior a otros en Latinoamérica, y donde el emprendimiento y las startups están ya enraizados en la cultura”, indicó el directivo de la compañía, quien destacó que el interés del país tiene que ver también con el tamaño de su mercado, un buen nivel de acceso a crédito y alta rotación de los inmuebles.



