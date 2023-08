Los proyectos que estarán en el Gran Salón Inmobiliario de Corferias

Hasta el próximo 13 de agosto se llevará a cabo la XVII edición del Gran Salón Inmobiliario de Corferias, en donde más de 150 expositores nacionales e internacionales, así como entidades financieras, constructoras e inmobiliarias, presentarán sus proyectos.

Para 2023, se prevé que en Colombia se vendan cerca de 250.000 viviendas entre Viviendas de Interés Social (VIS) y no VIS, según el último informe de Coordenada Urbana y la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), representando un incremento del 6,6 % en comparación al año anterior.



(En 18 años, el consumo de vino ha avanzado 0,6 litros).



Esta feria internacional no solo tendrá una oferta residencial, sino de oficinas, hoteles, comerciales e industriales.



“La oferta inmobiliaria de la feria es única, vine con mi familia y me encontré con proyectos que tienen precios cómodos que se ajustan a mi presupuesto, algo que no he visto en otra parte. Además, la asesoría en cuanto a tasas de interés y opciones de préstamos son una gran ayuda para quienes estamos buscando proyectos de vivienda”, dijo John Ramírez, asistente de la feria inmobiliaria.



Además de la oferta, el evento abordará temas importantes en el sector inmobiliario. Entre ellos se incluye el impacto del Proptech, la tecnología aplicada al ámbito inmobiliario. Asimismo, se brindará claridad sobre las diferencias fundamentales entre proyectos VIP y VIS.



(Fechas y horarios del Gran Salón Inmobiliario 2023 en Corferias).



Adicionalmente, República Dominicana fungirá como el país invitado en esta edición del Gran Salón Inmobiliario.



¿Quién participará este fin de semana?

Cusezar es una de las empresas constructoras presentes en este evento, teniendo esta su participación a través de un conjunto de 20 proyectos a nivel nacional, que abarcan tanto la categoría VIS como la no VIS en casas y apartamentos.



(Cartagena se posiciona como destino de inversión inmobiliaria).



Estos desarrollos inmobiliarios están ubicados en sectores de Bogotá como Colina Campestre, Ciudad Salitre, Gran Granada, Montevideo, Chicó Norte y Chapinero. Además, Cusezar también tiene presencia en municipios como La Calera y Ricaurte, así como en la ciudad de Cali.



"Para nosotros es una gran oportunidad poder participar en estos espacios que tienen como objetivo brindarles a las personas la posibilidad de realizar una inversión para la vida. Estamos comprometidos en orientar a las familias hacia una amplia gama de alternativas, asesorándolas en la búsqueda de la mejor opción que se adapte a sus necesidades", afirma Adriana Montenegro, gerente de mercadeo de Cusezar.



PORTAFOLIO