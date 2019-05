IC Constructora impulsa proyectos de oficinas y vivienda para arrendar

La diversificación de los negocios, y, sobre todo, la innovación, se han convertido en las herramientas de IC Constructora para adaptarse a los cambios que se están presentando en los sectores edificador e inmobiliario.



Así lo explica el presidente de la compañía, Rafael Álvarez, quien le contó a Portafolio que tras desvirtuar el riesgo de sobreoferta en el mercado de oficinas, la empresa terminó el 2018 con obras que sumaron 23.000 metros cuadrados de área construida.

Entre los proyectos para destacar, el directivo menciona a Sigma, en la Avenida Carrera 19 con Calle 95, en el norte de Bogotá, que ya está vendido en su totalidad. Según Álvarez, el éxito de una obra del segmento corporativo depende, en parte, de elegir una ubicación estratégica, y, claro, de llegar con altos estándares en materia arquitectónica.



“Así lo confirmamos con Sigma, cuyo desarrollo tuvo como aspecto clave la elección de un sector que no ha sido muy explorado para este tipo de oferta. Sumado a esto, tenemos una apuesta sostenible, tecnología de punta y arquitectura de vanguardia, que harán que esta obra sea icónica para la capital”, anota.



Otra novedad del negocio está relacionada con el manejo de un modelo mixto: ya firmaron contratos en arriendo por 7.500 metros cuadrados (algunos con entidades públicas), mientras que otros 6.500 se vendieron a firmas de los sectores de tecnología y farmacéutico, lo mismo que a contac center.



Incluso, en aras de diversificar las líneas en las cuales se mueve IC Constructora, también están trabajando en desarrollos inmobiliarios corporativos a la medida, entre los que se destaca un edificio de oficinas en el norte de Bogotá, que una compañía tomará en arriendo.



VIVIENDA EN ARRIENDO



La vivienda es otro frente en el que la firma ha estado muy activa. Vale recordar que el año pasado, tras una alianza con la multinacional CCLA, una de las mayores operadoras en el negocio de renta en Estados Unidos, IC Constructora incursionó en el desarrollo de vivienda para arrendar a través de Nomad 77, un proyecto ubicado en la Calle 77 con carrera 13, en el norte de Bogotá, donde en diciembre entregarán 130 apartamentos en alquiler.



El presidente de la compañía le dijo a Portafolio que es un mercado con muchas alternativas. “Por eso, la apuesta a cinco años es tener unos cinco o seis proyectos bajo el mismo modelo, cuatro de ellos en Bogotá y uno en Medellín”, anotó.



Según Álvarez, el potencial debe verse en varios frentes: “Uno de ellos es el auge de arrendatarios, que en la capital llega al 45%, aproximadamente; otro, está relacionado con las posibilidades de que los fondos inmobiliarios –cada vez más activos en este y otro tipo de negocios– destinen capital”.



El directivo también señaló que inicialmente, la idea a través de esta figura es ofrecer viviendas a los estratos medio-alto y alto. Vale recordar, que la base de las ventas de IC Constructora es la vivienda de interés social (VIS), donde hay oportunidades en Medellín, Bucaramanga, Bogotá y los municipios aledaños de la sabana.



Precisamente, al consultarle sobre los inconvenientes que tuvieron algunas licencias en la región, el empresario señaló que eso se solucionó. “Ahora, la expectativa está puesta en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), que se encuentran en revisión y donde –infortunadamente– hay algunos inconvenientes para la habilitación de suelo”, señaló.



Incluso, Álvarez prevé que “el hecho de que estemos próximos a una contienda electoral impactará en los permisos de construcción, y, en consecuencia, en el desarrollo de algunos proyectos. Aun así, todo indica que en el 2020 se ajustarán las cosas”, enfatizó.



Respecto al mercado, en general, el directivo reiteró que se ha estabilizado, especialmente en la oferta subsidiada. Sobre el estrato medio, el agregó que a pesar de que el año pasado el Gobierno decidió no ir más con el subsidio a la tasa, tener una tasa hipotecaria promedio de 10,5% para este estrato compensó la situación.



Algo interesante, según el presidente de IC Constructora, es que las empresas han reaccionado de forma interesante a este tipo de decisiones. “Eso se vio en los ajustes por parte de los constructores para el pago de la cuota inicial (hasta tres años, en promedio), que ha sido determinante para que no se frenen los negocios y para que los potenciales clientes accedan a la inversión”, dijo.



“Si esto se complementa con la idea de ampliar a 30 o más años el pago del crédito, seguramente el negocio se reactivará, mucho más”, anotó Álvarez, quien también destacó la incursión en el mercado comercial con la administración de un portafolio representado, inicialmente, en 400 locales (45.000 metros cuadrados de área comercial) en Calima Bogotá.



Sobre la idea de entrar de lleno a este segmento, anunció que desarrollarán comercio de mediano formato (más de 8.000 metros cuadrados). “Ya tenemos uno en el departamento del Valle del Cauca, en el cual invertimos $70.000 millones y que anunciaremos en su momento”, concluyó el directivo.



la reforma fiscal está impactando



Aunque el presidente de IC Constructora, Rafael Álvarez, reconoció que la Ley de Financiamiento tuvo una justificación de tipo fiscal, también advirtió que ha tenido impacto en el sector inmobiliario, especialmente el impoconsumo de 2%, porque se extendió a todo tipo de bienes inmuebles, incluidos los lotes. “Creo que debería revisarse, y, sobre todo, porque hay un impacto importante en el cierre de las transacciones, especialmente cuando se trata de negocios relacionados con la vivienda de rangos medio-alto y alto (no VIS)”, dijo el directivo, quien –por otra parte– destacó que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se hubiera reconocido la importancia de la vivienda de interés social (VIS) como parte importante de las estrategias de desarrollo para el sector.



