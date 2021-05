Predial Bogotá: 31 de mayo vence plazo para optar a pagarlo por cuotas

El próximo lunes 31 de mayo vencerá el plazo para que, quienes quieran, apliquen a pagar por cuotas el impuesto Predial en Bogotá, conocido oficialmente como Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (Spac).



El beneficio aplica para predios residenciales y no residenciales y lo que tienen que hacer los propietarios, sean personas naturales o jurídicas, es presentar su declaración, antes de que se acabe mayo, ante la oficina virtual de la Secretaria Distrital de Hacienda, aquí.



Para este 2021, el Spac contará con una opción especial para los predios no residenciales y consiste en que los que se hayan visto afectados por las medidas para mitigar el covid-19 podrán empezar a pagar el impuesto hasta el 2022.

Esta opción no aplicará para lotes, depósitos y garajes.



Las fechas de pago para en el Spac tradicional (el que aplica para residenciales y no residenciales que no se hayan afectado por el covid-19) son:



Primera cuota: miércoles 30 de junio de 2021.

Segunda cuota: martes 31 de agosto de 2021.

Tercera cuota: viernes 29 de octubre de 2021.

Cuarta cuota: lunes 31 de enero de 2022.



Las fechas de pago para en el Spac afectado por covid (los no residenciales, menos las excepciones nombradas antes) son:



Primera cuota: viernes 18 de febrero de 2022.

Segunda cuota: lunes 25 de abril de 2022.

Tercera cuota: viernes 17 de junio de 2022.

Cuarta cuota: viernes 26 de agosto de 2022.



Antes el momento, según datos de la Secretaria de Hacienda, se han inscrito 16.000 predios para recibir el beneficio. Los inscritos en el 2020 fueron 64.000.



