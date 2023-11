Vivir en arriendo: indemnización si terminan contrato sin causa justa

Hoy en día son cada vez más las personas que viven en arriendo debido a los altos precios y tasas para compra de vivienda.



Si bien existen en Colombia subsidios para compra de vivienda, la clase media, por ejemplo, muchas veces no cumple con todos los requisitos y, por tanto, no accede fácilmente a las oportunidades de compra.



De acuerdo con los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en 2022, el 40,2 % de la población estaba viviendo bajo un contrato de arrendamiento, mientras que el 34,9 % en vivienda propia cancelada en su totalidad.



Ahora bien, el arriendo de un inmueble está regulado en Colombia. Por ejemplo, en la Ley 820 de 2003 se ha establecido que un arrendador puede finalizar el contrato al arrendatario cuando no pague el arriendo o los servicios públicos, por subarrendar la propiedad o ceder el contrato sin autorización del arrendador.



También, por problemas de convivencia con la comunidad, por realizar mejoras, cambios o ampliaciones al inmueble sin previa autorización del arrendador, si el arrendador necesita ocupar su propio inmueble, cuando la propiedad deba demolerse o si el inmueble fue vendido.



Cabe aclarar que para terminar este contrato, el arrendador debe avisar con tres meses de anticipación.



Ahora bien, si usted vive en arriendo y su arrendador termina el contrato antes de la fecha de vencimiento y no le avisa en el tiempo estipulado, y además no se cumple ninguna de estas condiciones, debe ser indemnizado con tres meses de arriendo.



