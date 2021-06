Las búsquedas de vivienda en el país en mayo cayeron 20%

El portal de búsqueda inmobiliaria Properati presentó un informe sobre el perfil de la demanda de vivienda en el país, en el que la compañía destaca cómo la coyuntura del último año y medio ha impactado al mercado.



De hecho, según Properati, la evolución mensual de las búsquedas en el portal se han visto afectada por la coyuntura, al punto que en mayo disminuyeron en un 20% respecto a abril, situación que se relaciona fecha en que “el paro nacional ocupó el interés principal de los ciudadanos”.



Jairo Sarmiento, analista de datos de Properati, explicó que “el paro tuvo un impacto, pues las prioridades de las personas cambiaron mucho, y buscar vivienda no fue seguramente una de ellas”, además, el analista señala que los bloqueos imposibilitaron que se pudieran realizar visitas a las viviendas en venta.



Según el experto, si bien las cifras de junio no se han presentado aún, sí se ha visto una recuperación nuevamente.



Por otro lado, señaló que la pandemia y la situación de salud pública tuvieron una incidencia más fuerte en la confianza de las personas al inicio del covid.



“Las búsquedas de vivienda bajaron terriblemente al inicio de la pandemia, pero se recuperaron cuando reiniciaron las actividades del sector construcción. En los últimos meses por el contrario no hemos visto tanta relación con las cuarentenas”, explicó.



Sarmiento aseguró que entre noviembre y diciembre “bajaron mucho las búsquedas pues estos meses suelen ser muy quietos y la gente tiende a estar pensando en otras cosa como planear las vacaciones, mientras en enero, con el nuevo año, suelen llegar las nuevas metas, y el retorno a la rutina suele hacer que las búsquedas se disparen, esto es una tendencia global de los mercados inmobiliarios”.



Justamente, en enero de 2021 aumentaron casi un 80% las búsquedas respecto a diciembre del 2020 y con la segunda ola de la pandemia, que provocó nuevos confinamientos en los primeros meses de 2021 se vieron nuevas caídas en las búsquedas, pero no a los niveles de 2020.



Vale destacar que, en promedio, Properati recibe más de 4,5 millones de visitas mensuales y que entre junio de 2020 y mayo de 2021 el portal registró más de 50 millones de búsquedas de inmuebles, lo que implica un crecimiento interanual de visitas del 6%.



LO QUE SE BUSCA



La compañía presentó también las características de la demanda de vivienda en el país. En primer lugar detalló el perfil de las personas, que en su mayoría (67%) son mujeres, mientras que solo 33% son hombres. Además, los jóvenes son quienes más han realizado búsquedas, pues 29% de las consultas son de personas entre los 25 y 34 años, 20% entre los 18 y los 24 años y 18% entre los 35 a 44 años.



El arriendo es el interés de 57% de las búsquedas, mientras la compra es solo 43% del total. Por otro lado, Bogotá se mantiene como el centro de la demanda, con 38% del total de las consultas, seguida por Medellín (17%) , Cali (6%), Barranquilla (4%), Pereira (3%), Envigado (3%) y Floridablanca (2%).



Si se analiza el precio promedio de venta por m2 en zonas de clase media de Colombia en Bogotá se ubica en $5,2 millones, en Medellín en $3,7 millones, mientras en Cartagena está en $3,4 millones y en Barranquilla en $3,1 millones. Le siguen Bucaramanga y Manizales, en $3 millones y Cali en $2,9 millones.



La plataforma registra una cifra promedio de 290.000 anuncios disponibles diarios en todas las categorías. Según el reporte, la oferta de apartamentos en venta registran un promedio de más de 50.000 anuncios desde noviembre hasta febrero, mientras que en marzo alcanzó su punto más alto con más de 80.000 anuncios disponibles.



Esta misma tendencia se repite en la oferta de casas en venta, cuyo promedio es más de 30.000 anuncios entre noviembre y febrero, y registró su punto más alto se registra en marzo de este año, con más de 50.000.



Por el lado del alquiler, los apartamentos tienen un promedio general de más de 40.000 anuncios activos, mientras que las casas presentan un promedio de más de 8.000 anuncios.