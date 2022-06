Las falencias del país en viviendas para población con discapacidad

En Colombia, de acuerdo con el censo de 2018, hay cerca de 3 millones 500 mil personas en situación de discapacidad. Es por ello que la Ley Estatutaria 1618 de 2013 priorizó el acceso a créditos de vivienda y exigió a las autoridades que garanticen que licencias y construcciones cuenten con accesibilidad para personas con discapacidad.



Asimismo, el artículo 28 de la Ley 1346 de 2009 expone que el Estado tiene que garantizar el derecho a la vivienda a esta población y que las instituciones se alineen con el fin de garantizar rutas accesibles para personas con discapacidad, incluyendo paraderos y sistemas de transporte local.

No obstante, de acuerdo con la constructora Cusezar, no existe todavía una normativa en el país que regule las necesidades en adaptaciones de construcción al interior de las viviendas.

Según los resultados del censo registrados en 2018 por el Departamento de Administración de Estadística Nacional - DANE, el 7,2% de la población dijo presentar alguna dificultad funcional para realizar sus actividades diarias, lo que se traduce en cerca de tres millones y medio de personas con discapacidad.

De acuerdo con El Estudio de perfiles de compradores de vivienda (Cusezar), los residentes en situación de discapacidad buscan constantemente adecuar sus espacios para poder ser autónomos en el día a día.



Por eso, las viviendas deben contar con marcos más amplios que los tradicionales en las puertas que permitan la movilidad de sillas de ruedas; corredores más amplios; baños con barandas de soporte y pisos sin desniveles.

Generalmente, los baños carecen de peldaños o escaleras; las duchas están adaptadas con teléfono y mecanismos para que la ropa esté al alcance. También, cuentan con rampas, soportes en paredes y pisos antideslizantes, además de enchufes, interruptores de luz y muebles con cajones accesibles. Algunas adaptaciones usan domótica (casas inteligentes) para facilitar la apertura de ventanas, puertas, cortinas así como el encendido de electrodomésticos y luces a través de la voz.

“Es muy importante que estos espacios tanto dentro como fuera de la casa no te tengan que recordar que eres diferente, cuando las adaptaciones hacen que tu vida fluya, no te sientes una carga, porque te movilizas como una persona normal sin restricciones; el hecho de que tengamos una dificultad no debe representar que tenemos una vida tan diferente a la de los demás. Por ejemplo, cuando de espacios públicos se trata, arreglar los andenes de toda la ciudad nos cambiaría la vida”, según residente en condición de discapacidad de apartamento adaptado por constructora Cusezar.

En cuanto a proyectos de Viviendas de Interés Social - VIS, la Corte Constitucional estableció en 2019 que cada municipio debe tener claro el número de personas en condición de discapacidad y determinar el presupuesto para establecer la cantidad de proyectos VIS que deben ser construidos.



La normativa en el país establece que el 1% de las VIS construidas sean destinadas a personas con discapacidad.



