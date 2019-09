Las tendencias recientes de la construcción de vivienda en el país

Archivo particular

Conjuntos en las afueras de las ciudades o torres cercanas a zonas de gran concentración de oficinas. Esas son dos vertientes en las tendencias recientes de la construcción de vivienda. En estas, además de las ubicaciones, también hay preferencias destacadas sobre tamaños de las unidades, materiales o colores, que se revisan aquí.



Así, por ejemplo, como lo resalta Diego Torres, director de la Inmobiliaria Casa 360, en las ciudades intermedias el mercado de vivienda ha cambiado su dinámica en los últimos meses, con “un gran desarrollo en la construcción de residencias nuevas”.



Torres dice que ciudades como Medellín, Pasto y Pereira están en desarrollo principalmente los estratos 3 y 4. Desde su perspectiva, las constructoras de estos territorios se están abriendo paso hacia las afueras generando más opciones para los usuarios.



Esta característica en la dinámica de la construcción depende de múltiples factores, de acuerdo con Torres, y varía dependiendo de la ciudad, el sector y el tipo de vivienda.



Sin embargo, dice el experto, se pueden encontrar tendencias como en el caso de la Vivienda de Interés Social (VIS), en la que se incluyen varias amenidades que hacen más confortables e interesantes estos proyectos.



En algunos, incluso, se ha instaurado el concepto de ciudadelas, sobre todo, cuando están ubicados a las afueras de las capitales. Esto permite que las personas tengan acceso a varios servicios diferentes como tiendas, guarderías o droguerías.



LAS FAMILIAS



Ahora bien, según Sergio Ballén, líder de sostenibilidad de la Universidad Piloto de Colombia y la Constructora Acuario, en cuanto al diseño interno hay dos vertientes. La primera es que una de las características principales de la familia colombiana es que ya no se están teniendo más de dos hijos, por lo que se mantiene la estructura de tres habitaciones, dos baños, sala comedor y cocina.



Ricardo Mora Ramírez, gerente de planeación de CNK Consultores, en este punto está de acuerdo, pues asegura que en diversos estudios se resalta que los apartamentos de cuatro alcobas en adelante solo son el 4 por ciento de las unidades de vivienda. Un punto que no ha cambiado en los últimos años es el incluir balcón aunque sea pequeño.



La segunda vertiente es la de los apartaestudios, que son perfectos para la generación ‘millennial’. Se trata de lugares que se caracterizan por estar cerca a los sitios de trabajo y a zonas emblemáticas, como en Bogotá la calle 93, el Virrey y la 72.

Estos edificios se adaptan a la normatividad del área, ya sean seis o doce pisos; los materiales de construcción son los tradicionales y el diseño está encaminado a la practicidad de tener una habitación, sala y cocina.



Torres menciona que en el espacio tipo apartaestudio se usan alternativas como los muros giratorios y comedores dentro de la cocina, con el fin de hacerlos más funcionales.



En cuanto a las fachadas, se sigue optando por el ladrillo a la vista, el cemento y los jardines verticales. Estos últimos son una gran alternativa para contribuir a mitigar un poco la contaminación y dar un aspecto más agradable a la edificación. Hablando del ítem de los colores, están enfocados en ser neutrales. Blancos, grises, azules y amarillos tenues son los que más se ven en los apartamentos que se han vendido en los últimos meses.



Por último, los acabados se eligen -en el caso de las VIS- por los propietarios, debido a que este tipo de viviendas se entrega en un estado que se denomina obra gris, lo que le da la libertad al comprador de adecuarlo a su gusto.



RENTABILIDAD



Para el constructor, no es tan rentable hacer esta modalidad de viviendas, dice Ballén, porque construir viviendas terminadas mueve más la economía, por cuanto implica contratar a más personas, comprar más materiales, incorporar mayor valor agregado, lo que permite algún incremento en el precio del inmueble.



En este caso, cuando son viviendas terminadas, es recurrente el uso de colores frescos y neutrales, pisos de cerámica que imitan la madera, puertas de madera, separaciones en ‘drywall’ y estilos de cocina americanos con un pequeño comedor incluido.

Las cocinas siguen con la tendencia de granito y los espacios como el área del lavadero y estudio continúan siendo reducidos pero funcionales.



Ahora bien, los expertos recomiendan antes de comprar algún tipo de vivienda, que se indague la historia y experiencia de las constructoras, revisando que estas tengan el permiso de enajenación y el de ventas.