Pausa en la ley de vivienda segura hace activar alarmas

Hace seis años, a raíz del trágico suceso ocurrido en la ciudad de Medellín donde colapsó el complejo habitacional ‘Space’, el Gobierno expidió la Ley 1796, o más conocida como la ‘Ley de Vivienda Segura’, para brindar garantías a los poseedores de un inmueble en el país ante este tipo de siniestros.



Pese a que hace más de un lustro está en firme la norma, Fasecolda, gremio asegurador, manifiesta que su reglamentación aún no se hace plenamente efectiva y además un proyecto de decreto podría aplazar un año más su puesta en marcha.



(‘Bogotá tiene más empleo hoy que antes de pandemia’).



“Llama la atención que de una regulación establecida hace tres años, que ya está operando en Bogotá, Medellín y otros 31 municipios, se tenga de nuevo la intención en un proyecto de decreto de aplazar por un año más su entrada en operación para un grupo adicional y que, además, en conjunto, representa cerca del 60 % por la dinámica edificadora del país, dejando nuevamente desprotegidos a los compradores de vivienda nueva”, señaló el gremio asegurador.



De esta manera, Fasecolda solicitó, en reciente carta dirigida a la ministra de Vivienda, mantener los plazos que hoy están vigentes para aplicación del seguro decenal establecidos previamente en el mencionado decreto de gradualidad.



(¿Cuál crédito le conviene para comprar vivienda?).



“La tragedia del Space y de cerca de otras 30 edificaciones colapsadas demostró al país la necesidad de revisar a profundidad el marco normativo que regía el proceso constructivo en Colombia y la conveniencia de que los propietarios contaran con una protección real de su patrimonio en caso del colapso o amenaza de ruina de las edificaciones por defectos atribuibles a la fase constructiva”, recordó Fasecolda.



La norma establece que todo constructor o enajenador de vivienda nueva debe contratar una garantía por 10 años, como un seguro, que debe ser irrevocable, líquida y suficiente para proteger al propietario en caso de que la edificación perezca o amenace ruina por problemas en los diseños, por mala calidad en los materiales, problemas en los suelos o deficiente construcción.



(La plataforma que permite acceder al crédito de vivienda a un ‘clic’).



“A través del seguro, se controla la calidad de las edificaciones, se aumenta la resiliencia de nuestra nación ante la ocurrencia de terremotos y, podemos afirmarlo, se mitigan las estafas y la construcción ilegal que se presentan en algunas zonas del país. Es importante que las autoridades, los constructores y aseguradores informemos permanentemente a los compradores, que gozan de este derecho, y no tiene sentido privar de él a los colombianos”, expresó Gustavo Morales, presidente de Fasecolda.



Ante los ojos de los expertos en la materia, si bien la entrada en vigencia es necesaria para garantizar en las demás ciudades y municipios una vivienda segura, señalan que las empresas aseguradoras no cuentan con un producto que pueda abarcar cada rincón del país, lo que perjudicaría a los pequeños constructores en su proceso de comercialización.



(El plan de acción de Minhacienda para combatir la desaceleración).



Sobre el precio, actualmente existe un tope en la Vivienda de Interés Social, así que no representaría una afectación en el bolsillo de los compradores. No obstante, “existe en el país un 35 % de VIS bajo ese tope, lo que podría pasar es que deban subir entre un 1 % y 1,5 % por el seguro”, reconoce un experto consultado, por lo que afectaría esta alza a tres de cada 10 viviendas.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio