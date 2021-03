Los 5 barrios de Bogotá para invertir en vivienda durante 2021

Archivo particular

Las buenas condiciones del mercado inmobiliario en Colombia, como la oferta de subsidios, las bajas tasas de interés y las facilidades que otorga la tecnología, hacen del 2021 un año ideal para la compra de vivienda.





Ante esta oportunidad, y buscando favorecer la toma de decisiones informadas, la inmobiliaria digital La Haus estableció los 5 mejores barrios y zonas para invertir en el mercado residencial de Bogotá.



Estos, que hacen parte del informe "Where to Invest Index by La Haus" (WII), se derivan del análisis de una herramienta estadística creada por la proptech líder en tecnología inmobiliaria, que compara 3 componentes sectoriales con uno interno.



Así, a través de las ventas de mercado, la absorción, la valorización y el historial de búsquedas en la plataforma de La Haus, se obtiene un promedio que sugiere cuáles son los lugares de la capital con mayor potencial para la inversión.



“La vivienda propia es el mayor motor de creación de riqueza que haya sido creado, nuestro objetivo en La Haus es facilitar e incrementar el acceso y aportar con ello a una clase media más fuerte en la región. Hoy damos un paso más, porque estamos creando un índice que permite una foto completa, sin prejuicios, una herramienta imparcial para tomar mejores decisiones para la compra de inmuebles”, explicó Rodrigo Sánchez-Ríos, presidente y cofundador de La Haus.



Para la edición del 2021, el escalafón de barrios y zonas es:



1. Prado Veraniego (ubicado al costado occidental de la Autopista Norte, a la altura de la calle 129. Localidad de Suba): tiene el mayor índice de valorización anual dentro del análisis. Tiene un porcentaje de absorción del 12% y su precio por metro cuadrado alcanza a superar los $6 millones.



2. Chicó (ubicado al costado occidental de la carrera séptima, a la altura de la calle 88. Localidad de Chapinero): cuenta con una valorización anual del 5,36% y un precio por metro cuadrado que ronda los $11.5 millones.



3. Cedritos (ubicado al oriente de la carrera 15, a la altura de la calle 140. Localidad de Usaquén): se destaca su porcentaje de valorización anual, que se ubica en un 7,24%, y su precio por metro cuadrado que ronda los $7 millones.



4. Zona de Modelia - Hayuelos (ubicado al costado sur de la calle 26, a la altura de la carrera 75. Localidad de Fontibón): su ubicación, cerca al Aeropuerto Internacional El Dorado y al centro de la ciudad también, hacen de este sector un punto estratégico y comercial, esto se ve reflejado en que tenga el porcentaje de absorción más alto del índice, con 29,5%.



5. Zona Multicentro - Santa Bárbara (ubicado al costado oriental del centro comercial Unicentro. Localidad de Usaquén): se caracteriza por ser la zona que más ventas ha marcado en el índice, y por tener un buen registro de búsquedas.



"Tradicionalmente, la compra de vivienda ha estado fundamentada en la intuición y la opinión. Ahora, con el análisis de datos y la Inteligencia Artificial, las personas pueden tomar decisiones con mayor precisión y rigor técnico, lo que, a su vez, mejora la experiencia de compra y le da mayores garantías a la inversión", concluyó Sánchez-Ríos.