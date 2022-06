Mayo, el mes con menos ventas de vivienda en 2022

Aunque este año se ha mantenido una dinámica positiva en venta de vivienda con más de 20.000 unidades negociadas al mes, los números descendieron en el mes de mayo a 18.504 viviendas vendidas, de las cuales 13.397 corresponden a Viviendas de Interés Social (VIS) y 5.107 a No VIS, según Galería Inmobiliaria.



(Lo que cuesta vivir en Estados Unidos en pesos colombianos).

Sin embargo, en comparación anual, mayo logró un aumento de más del 17,2% en venta de vivienda, lo que significa 2.718 unidades habitacionales más frente al mismo periodo del año 2021. Del total VIS se reflejó un aumento del 18% frente al año anterior y No VIS del 16%.



Este aumento mensual se suma al consolidado en los primeros cinco meses del año que posiciona, a la fecha, una venta total 102.851 unidades habitacionales en el país, un aumento del 7,9% frente a las vendidas a mayo de 2021, año en el que los negocios de vivienda en el mismo periodo de tiempo fueron 95.266 unidades.



(MinVivienda habilitó subsidio para reincorporados de las Farc).



Para Susana Correa, ministra de Vivienda Ciudad y Territorio, "estas cifras evidencian el trabajo en equipo entre el equipo nacional, los gremios y las autoridades locales para hacer de la vivienda un dinamizador de la recuperación económica”, indicó.



Ahora bien, la razón del aumento de esta dinámica de ventas de vivienda hasta el mes de mayo se ha materializado gracias a la eliminación de algunas restricciones y la ‘normalización’ económica en el país, pues, esto en compañía de los subsidios de vivienda otorgados por el Gobierno Nacional, han facilitado el sueño de miles de personas para acceder a comprar su vivienda propia.



En el periodo del presidente Iván Duque, se han otorgado 239.878 subsidios para que las familias compren vivienda VIS y No VIS. De los subsidios VIS se destaca que el 73% de los mismos han sido asignados a familias que ganan mensualmente hasta dos salarios mínimos.



Entre otros programas, los jóvenes propietarios han podido acceder a beneficios en su cuota inicial y sobre su tasa de interés para acceder a vivienda VIS (no mayor a 150 Smlv).



INFLACIÓN



Por otro lado, aunque los colombianos no han bajado la guardia y continúan accediendo a vivienda VIS y No VIS el sector ha mostrado su preocupación por el alza en insumos y materias primas para la fabricación de edificaciones.



Y si bien, la inflación en el país empezó a estabilizarse en el mes de mayo con una leve disminución de 0,84%, las afectaciones continúan en el sector. Incluso para Juan Pardo, presidente de la constructora Prodesa, esta situación a mediano plazo, afectará el precio de las viviendas.



“Sin duda un crecimiento tan alto como el que hemos tenido en insumos, llevará a incrementos en los precios, es lo que menos queremos, hemos tratado de dar el mejor precio, pero con el crecimiento tan grande los costos, están afectando el precio final”, indicó el presidente de la compañía.



Además añadió que la canasta de materiales ha aumentado hasta un 25% más, en este año y repercute en el margen del proyecto. De esta manera, “este año es el mejor año para comprar vivienda, porque los precios van a subir considerablemente”, recalcó.



Por insumos, para el experto, Jairo Espejo, especialista en construcción, las materias primas que se encuentran al alza son el acero, cemento y concreto. Y las cementeras, están de acuerdo con lo afirmado por Espejo.



Fernando de Francisco, presidente de Cementos San Marcos reconoció que el precio del cemento subió en lo corrido del año 10%, alza que es atribuida no solamente al costo del petróleo que impacta el precio del transporte para trasladar el cemento y el concreto (un rubro importante en el costo final del producto), sino también el carbón que se usa para alimentar el horno donde se fabrica el clinker.



“Nosotros estamos siendo capaces de contrarrestar parte de esas subidas con mucha eficiencia industrial, más allá de trasmitir esa subida en los precios”, indicó de Francisco.

El sector espera que los precios se estabilicen en la medida que la inflación lo haga.



PAULA GALEANO BALAGUERA

PORTAFOLIO