Inversionistas colombianos mueven el mercado inmobiliario de Miami

Crece el número de familias y empresarios colombianos que, en medio de la actual crisis sanitaria, están invirtiendo su dinero en la compra de bienes raíces en el sur de Florida.



Ciudades como Miami experimentan un auge en la oferta de propiedades de lujo en el que se imponen los rascacielos tipo home office, es decir, apartamentos con oficina incluida.



De hecho, según un informe de Miami Association of Realtors y Fedelonjas, en el último año los colombianos ocupan el segundo lugar entre los países de la región con mayor cantidad de viviendas compradas en Miami, apenas superado por los argentinos, y por encima de venezolanos, brasileños y mexicanos. No sobra decir que esta ciudad es el destino N° 1 para los compradores colombianos (64%).



El mismo estudio indica que mientras el 2020 fue el cuarto año con más ventas residenciales en la historia de Miami, abril de 2021 experimentó un crecimiento inusitado: la venta de casas y condominios creció un 151,5%.



¿Por qué los latinos, y en particular los colombianos, están invirtiendo en finca raíz fuera de Colombia?, se preguntó Nicolás Bárbara, reconocido como uno de los agentes de bienes raíces ‘Top Producing’ en ventas de pre construcción en el sur de Florida.



“Hoy por hoy –explicó Bárbara–, Miami es una de las mejores ciudades de Estados Unidos para invertir en propiedades de lujo por los bajos impuestos, las tasas de interés favorables, el auge de empresas tecnológicas que están convirtiendo a la ‘ciudad del sol’ en el Nuevo Silicon Valley, por su conectividad y cercanía a Latinoamérica y por un clima estupendo que la mantiene activa 24/7, a diferencia de ciudades donde el invierno se hace insoportable, caso Nueva York o Los Ángeles”.



De visita en Colombia, dijo “la gente busca inversiones seguras en un país con estabilidad monetaria y en una ciudad con probado crecimiento turístico que atrae además inversionistas los 365 días del año”.



Bárbara representa a la firma The Melo Group para Latinoamérica, la cual levantará en Miami el proyecto Aria Reserve, las torres residenciales frente al agua más alta de Estados Unidos. con 62 pisos.



El proyecto está vendido en un 60%, siendo Colombia el mayor comprador en la región. El complejo comprende salón y centro de juegos para adolescentes, teatro, canchas de tenis, de baloncesto y de pádel, un campo de minigolf y un centro de bienestar –bajo techo y al aire libre-, con instalaciones de spa, cuarto de vapor y sauna, cuartos de masaje, un gimnasio moderno, salón de yoga y jardín de meditación, además de restaurante y café frente al mar, dos piscinas desde donde se puede contemplar la puesta del sol, varias parrillas, un parque para perros y un área de observatorio para telescopios.



“Con los beneficios tributarios que ofrece la ciudad, los futuros dueños podrán rentar cuatro veces al año, cuando usualmente las reglas de condominio en Miami solo permiten hacerlo dos veces”, concluyó Bárbara.



