Está listo proyecto de decreto para los cambios en Mi Casa Ya

Hace menos de una semana, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través de la ministra de la cartera, Catalina Velasco, anunció los cambios que tendrá el programa de vivienda que más relevancia ha tenido los últimos años: Mi Casa Ya.



Según conoció Portafolio ya está listo el proyecto de decreto, en el cual se estipula qué montos podrá acceder cada familia por su puntuación en el Sisbén y cambios en los requisitos para su solicitud.



El primer artículo, que promete modificar el artículo 2.1.1.4.1.2.1. del Decreto 1077 de 2015, que dicta los valores del subsidio de vivienda, plantea que Fonvivienda sea quien asigne los alivios a las familias que cumplan seis criterios de selección y que estén dentro de la categoría de Sisbén IV.



Sobre suelo urbano, es necesario que los interesados se encuentren en los grupos A1 y C7 del Sisbén IV, a los cuales se les podrá dar hasta 30 Salarios Mínimos Legales Vigentes (SMMLV) al momento de la solicitud, lo que equivaldría a este año a $34,8 millones.



En el caso de la ruralidad, estos deberán estar clasificados entre A1 y C14 en el Sisbén IV por el mismo monto.



A otras categorías se les asignará 20 Salarios Mínimos Legales Vigentes (SMMLV), es decir, $23,2 millones en 2023. En el caso del suelo urbano, serán los grupos C8 y D11 del Sisbén IV y en el suelo rural los grupos C15 y D20 del Sisbén IV.



“Los subsidios familiares de vivienda cuya asignación haya sido solicitada por los establecimientos de crédito, las entidades de economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria o las Cajas de Compensación Familiar, a través del sistema establecido para el efecto, serán asignados de acuerdo con el valor señalado en la norma vigente al momento de la solicitud, sin que haya lugar a la realización de ajustes o incrementos posteriores”, dice el proyecto de decreto.



Esto quiere decir, que el valor a entregar será de la sumatoria de los salarios mínimos en el año de la solicitud.



Así mismo, las personas que salgan beneficiadas podrán acceder a la cobertura de la tasa de interés que estará sujeta a que el crédito para la adquisición o la operación de leasing habitacional se aplique en una vivienda que reúna las condiciones necesarias.



Esos requerimientos que solicita el Gobierno se refiere a, primero, estar dentro de ese parámetro de grupos del Sisbén IV, no ser propietarios de una vivienda en el territorio nacional, no haber sido beneficiario de un subsidio familiar otorgado por una Caja de Compensación Familiar (excepto si este fue recibido anteriormente en modalidad de mejoramiento o arrendamiento), no haber sido beneficiario y aplicado un subsidio familiar de vivienda dado por el Gobierno (excepto si este fue recibido anteriormente en modalidad de mejoramiento o arrendamiento) o haber sido beneficiarios a cualquier título, de las coberturas a tasas de interés.



Así mismo, el proyecto indica que es necesario contar con un crédito aprobado para la adquisición de la solución de vivienda, mediante una carta de crédito.



Quienes cumplan con estos requisitos entrarán en una lista donde evaluarán otros aspectos y se priorizarán a personas víctimas del conflicto armado interno, las mujeres cabeza de familia de los estratos más pobres de la población, a las trabajadoras del sector informal y a las madres comunitarias para su entrega.



Vale recordar que estos alivios financieros solo serán entregados a familias que estén interesadas en proyectos que no superen el valor de la Vivienda de Interés Social (VIS), que hasta la fecha son 150 SMMLV en la urbanidad y 135 SMMLV en la ruralidad.



El proyecto, al cierre de esta edición, era discutido en mesas de trabajo en las que participan la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol) y el Gobierno, que buscan llegar a consensos para evitar afectaciones a las finanzas de los constructores y aclarar otros puntos sobre alivios.



Subsidio de concurrencia con las Cajas

Una pregunta que inquieta al sector constructor es qué pasará con el subsidio de concurrencia, con el cual, miles de familias han podido unir el alivio otorgado por las Cajas de Compensación, que suele ser de hasta 20 SMMLV, con el de Mi Casa Ya con el que se obtienen entre 20 SMMLV y 30 SMMLV, obteniendo así hasta 50 SMMLV para su cuota inicial.



Si bien, este proyecto de decreto responde sobre cambios en el modelo de Mi Casa Ya, no habla sobre qué pasará con esa unión de alivios financieros y si está permitido.



Sin embargo, uno de los requisitos que indica el proyecto es no haber sido beneficiario de un subsidio familiar otorgado por una Caja de Compensación Familiar (excepto si este fue recibido anteriormente en modalidad de mejoramiento o arrendamiento).



Ahora, constructores piden respuestas al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y determinar cuál será el futuro de la unión de estos subsidios.



PAULA ANDREA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio