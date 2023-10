Mi Casa Ya: anuncian nuevo modelo de preasignación del subsidio

Archivo Particular

La ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Catalina Velasco, anunció que el Gobierno preasignará subsidios de manera condicionada de Mi Casa Ya (MCY), es decir, se hará una reserva que les permitirá a las familias que hacen negocio inmobiliario y que compran en preventa, asegurar su subsidio.



El anuncio se hizo en el marco del Congreso de la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol).



La decisión es con el fin de generar confianza en el sector constructor e incentivar la iniciación y lanzamiento de proyectos.



“Esto desata el problema medular, más allá que buscar más dinero, que siempre voy a buscar más recursos para el sector de construcción”, dijo Velasco.



Para poder acceder a una preasignación, la jefe de la cartera de Vivienda señaló una serie de condiciones por cumplir. La primera es que las familias deben ser ciertas, es decir, debe ser la familia ‘Pérez’, pues no es un “cupo abierto”, las familias deben cumplir las condiciones para acceder a Mi Casa Ya y mantener su puntaje de Sisbén en el tiempo y que no supere el nivel D20.



El segundo requisito consiste en que para asignarse debe existir ‘un proyecto cierto’, es decir, no es un cupo que será asignado a las constructoras, sino a un proyecto en específico. “Este debe estar registrado en el sistema”, dijo.



Por último, el proyecto a asignar deberá ser Vivienda de Interés Prioritario (VIP).



“Desde el año 2024 vamos a hacer preasignaciones condicionadas para el año 2025 y 2026 en cuatro cajones, es decir, semestre de cada uno de esos dos años hasta 25.000 asignaciones en cada uno de los cajones. El resto en el año 2025 y año 2026 se asignará según los puntajes”, mencionó.



Para el año 2024, Velasco señaló que se hará bajo el esquema actual. Además, que ya se aprobaron en el Presupuesto General de la Nación los recursos para 50.000 subsidios del próximo año.

Mi Casa Ya.

Asignaciones 2024

Según dijo la Minvivienda, el Gobierno Nacional obtuvo una victoria para el sector vivienda en el Congreso de la República, con la aprobación de $9,7 billones para el 2024, lo que garantiza la entrega de 50.000 subsidios de Mi Casa Ya el próximo año.



Las asignaciones empezarán en el mes de febrero y se harán durante 10 meses, serán de manera semanal y serán 5.000 al mes para cumplir con la promesa pactada.

PAULA ANDREA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio