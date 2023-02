Anif advierte por retroceso de 5 años en política de vivienda

El centro de estudios económicos de Anif analizó la posibles consecuencias de los cambios que rodean el principal programa de subsidio de vivienda del país Mi Casa Ya. En especial mostró preocupación por el presupuesto para el programa, las modificaciones presentadas en el Plan Nacional de Desarrollo y los comentarios a modificaciones paramétricas del programa que "ponen en duda su efectividad y su futuro en el corto plazo".



Lea: Ministerio de Vivienda dará al año 100.000 subsidios de Cambia Mi Casa

Presupuesto, devuelve a la política de 2018

Sobre el presupuesto, Anif consideró que los recursos destinados para Mi Casa Ya son insuficientes y además devuelve la política de vivienda al 2018.



"El programa ha mostrado ser un instrumento eficiente de ayuda de compra a la vivienda. En los dos últimos años ha estado en capacidad de otorgar entre 60 y 70 mil subsidios anuales focalizados en los hogares entre 0 y 2 salarios mínimos. Es un programa que ha eliminado el factor discrecional de la política de vivienda y ha democratizado la ayuda del gobierno en materia de vivienda", dice el informe.



Por tal motivo, consideran preocupante el bajo presupuesto asignado para la presente vigencia. La inversión en el 2022 en subsidios de Mi Casa Ya según dice Anif rondó los $2.5 billones de pesos para alrededor de 60.000 subsidios (más de 44.000 entregados en 2022).



Lea: Estos son los cambios que tendrá el programa de subsidios Mi Casa Ya



"Considerado los efectos de la reducción de presupuesto y el incremento del salario mínimo, el volumen de subsidios garantizados para este año estarían entre los 10.000 y los 15.000 lo que sería un golpe fuerte al sector edificador que viene enfrentando una fuerte caída en las ventas", remarcan.



Vale recordar que en conversación con este medio, la ministra de Vivienda, Catalina Velasco ubicó en $1,5 billones el tope para asignar cerca de 50.000 subsidios de Mi Casa Ya. Sin embargo, en el Plan Nacional de Desarrollo la meta de asignación de este Gobierno es de un poco más de 116.000 subsidios por el cuatrienio, es decir, cerca de 29.000 por año.



"Este presupuesto estaría limitando fuertemente el acceso o los hogares de bajos recursos a vivienda propia, lo contrario a los objetivos del nuevo gobierno en materia

de vivienda. Si la adición presupuestal no corrige este elemento para ampliar los cupos, se estaría eliminando uno de los programas más efectivos de política social en la historia de Colombia", dice Anif.

​

Plan Nacional de Desarrollo y la desindexación

Así mismo, señalan que en el Plan Nacional de Desarrollo, en el capítulo de regionalización, se modifican los topes legales con los que venía trabajando el programa desde la expedición de la última Ley de vivienda y hábitat.



Vale aclarar que, anteriormente, se establecía un tope máximo de 150 salarios mínimos legales en las principales del país para la construcción de vivienda y en el resto de ciudades de un orden de 135 salarios para esta asignación, con el fin de reconocer la escasez de suelo habilitado en las ciudad y la necesidad de aumentar la oferta en estas ciudades.



Lea: Ventas de vivienda en el país se desplomaron 50 % durante enero



Ahora, "en el articulado del plan nacional de desarrollo, se modificó al salario mínimo como factor determinante de los topes de la vivienda de interés social en favor de los UVT. En este sentido, el nuevo tope son 3,552 UVT que en el 2023 representa un valor de $150.647.424. Esto en el caso de las grandes ciudades representaría un aumento porcentual del 0.4% frente al 2022. Esto comparado con la inflación del 13.25% o del IPP resultan injustificados y se corre el riesgo real de reducir la oferta de VIS en las ciudades", dicen.



Esto se convierte en una preocupación para el sector, ya que los constructores han manifestado que esta subida es la forma más optima para nivelar la balanza de costos que ha sufrido varias alzas, incluso de dos cifras en la canasta de costos. "Este articulo en especial puede ser perjudicial para el sector y para la oferta de vivienda en el país. De nuevo, si el objetivo es incrementar el acceso, la medida de cambio de topes no se observa como una solución a estos problemas", reconocen.

​

Cambio de 'salarios mínimos' a 'puntaje de Sisbén'

Por último, manifiestan que el cambio en las 'reglas de juego', es decir, que el programa no sea medido por salarios mínimos sino por puntaje de Sisbén, si bien busca focalizar y llegar a más sectores rurales los hogares que no estén en las bases del Sisbén no podrán participar, "lo que limita la demanda del programa por una nueva barrera de acceso".



Lea: Este lunes inician los desembolsos del programa Mi Casa Ya



Aunque el mecanismo de focalización puede ser entendido, Anif y expertos consideran que genera grandes elementos de riesgo para la ejecución del programa donde los hogares priorizados, ya que son aquellos los que probablemente tengan las condiciones menos favorables para acceder a un crédito de vivienda. "Falta establecer si esto generará cuellos de botella en el sistema frente un escenario actual de rapidez en las resoluciones de asignación de subsidios".



Además, según el centro de estudios económicos, la focalización por categoría de municipio deja a las grandes ciudades con limitaciones fuertes de acceso a la vivienda. "Por el sistema de puntaje presentado por el ministerio, los municipios de categoría 1 y 2 serían los más perjudicados en favor de los de categoría 5 y 6. En el proceso de ampliación del programa a más ciudades, debería existir un estudio que soporte la demanda en este tipo de municipios ya que este criterio genera barreras de acceso para familias de bajos ingresos que aun requieren una vivienda", concluyen.



PAULA ANDREA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio