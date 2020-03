Segmento no VIS mejoraría el mercado de vivienda en 2020

A pesar de no ser el segmento que más aportó al crecimiento del PIB el año pasado en Colombia, y teniendo en cuenta las proyecciones de crecimiento para 2020, el sector no VIS aumentaría su desempeño de cara a un incremento gradual de hasta el 7,5% en los siguientes 10 meses.



Así lo sustentó Camacol, gremio que aseguró que para el año en curso hay una perspectiva de estabilización de ese mercado que podría explicarse con el aumento de la capacidad adquisitiva de la clase media.



Sin embargo, el gremio explicó que considera necesario poner en marcha instrumentos de garantía, más específicamente el del Fondo Nacional de Garantías (FNG), que sumado al leasing habitacional, permitiría un mayor nivel de financiación de vivienda.



No obstante, este mercado está dividido en dos segmentos, el medio y el alto. El primero presentaría el crecimiento gradual explicado anteriormente, mientras que el segundo, cuyos precios de vivienda superan los $380 millones, permite predecir una “menor tasa de decrecimiento”, según el gremio, que podría alcanzar las 18.000 unidades a diciembre.



Por su parte, Santiago Castro, presidente de Asobancaria, mencionó que el mercado de vivienda no VIS del año pasado es donde se evidenció el deterioro en las ventas. Por esta razón, resaltó que es importante liquidar los inventarios de vivienda terminada en este rubro ya que es ahí donde “se genera mayor valor agregado a la economía y al constructor”.



En este sentido, es posible anotar que no se anticipó de manera adecuada la demanda de los proyectos emergentes en meses anteriores del segmento alto. Por lo tanto, según el directivo del gremio, esto “invitaría a una mirada futura más cauta” para que así se pueda aumentar el saldo de los créditos destinados a esta cartera por medio de herramientas del Fondo Nacional de Garantías.



El ajuste de este segmento se debe hacer teniendo en cuenta las restricciones fiscales que bloquean la destinación de recursos de manera que, acorde a su intervención, se debe propender por la exploración de mecanismos que faciliten el dinamismo de ese nicho.



En ambos casos (alto y medio), se prevén mejores perspectivas de crecimiento económico por parte de Camacol aguardando mejores cifras en el saldo de la cartera que fue superior a los $80 billones el año pasado. También, el mercado laboral y los canales activos de crédito son dos factores vitales para la reactivación del segmento.



¿POR QUÉ LA DESACELERACIÓN?

Además de la desacertada prospección de los proyectos del segmento alto por parte de los constructores, la ausencia de subsidios a la tasa de interés con cargo a recursos del Frech (subsidio de vivienda nueva urbana cuyo valor oscila entre los 135 SMMLV y los 435 SMMLV), destinados a la adquisición de este tipo de inmuebles, es otra de las causas según Daniel Vásquez Franco, presidente de Fedelonjas.



“Para las viviendas de alto valor, estimamos que en el año se produzca una efectiva pero gradual reducción del inventario existencia, producto del ajuste natural de la oferta actual con la demanda menor evidenciada en los últimos dos años”, puntualizó el presidente de Fedelonjas.



VIS SEGUIRÁ EN LA DELANTERA



Aunque se espera una leve recuperación del mercado no VIS, aún es Perogrullo que el sector VIS tendrá mejor desempeño debido a que los programas del Gobierno han venido aumentando el otorgamiento de subsidios incrementando el alto grado de demanda en los hogares colombianos que cumplen las condiciones socioeconómicas para ser beneficiarios de estos. Pero no es la única razón.



Sumado a esto, en el año precedente se comercializaron 119.000 VIS lo cual, según el Ministerio de Vivienda, es equivalente a construir una ciudad del tamaño de Valledupar.

Con esta cantidad se ha confirmado el continuismo ascendente del porcentaje de ventas desde el 2010, cuya cifra era de 58.000 unidades en aquel entonces.



Observando el primer mes de 2020, las VIS tuvieron un repunte anual del 35% frente a enero de 2019, de acuerdo con Camacol.



Según el Ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, en enero se vendieron 12.121 unidades del segmento VIS lo que mantuvo una “excelente dinámica” en dicho rubro. Esta cifra fue primordial para adjudicar el título del “mejor enero” reportado en los últimos 10 años.



A diferencia del segmento no VIS, las VIS tienen el aval fiscal que permite garantizar los recursos hasta el 2025 que se estiman en $10,4 billones dirigidos a 178.000 familias en todo el país, razón que contribuye a que las VIS sigan manteniendo el liderato.



En adición, la modificación de los topes del monto asignado para las 6 aglomeraciones urbanas de más de un millón de habitantes (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga) aumentó de 135 a 150 SMMLV y de 70 a 90 SMMLV en Viviendas de Interés Prioritario (VIP).



Malagón agregó que el mercado laboral, aspecto que también repercute en la percepción del sector edificador, se verá reflejado en el comportamiento de la VIS a lo largo de este año ya que, dada la situación, el Gobierno Nacional estima que se empiecen las obras de más de 120.000 unidades, que sumadas a las iniciaciones existentes alcanzarían el 54% de la meta fijada que son 520.000 iniciaciones de VIS para el cuatrienio del mandato del presidente Iván Duque.



‘UN SEGMENTO CON BAJO MOVIMIENTO’



Daniel Vásquez, presidente de Fedelonjas, dijo a Portafolio que el segmento de hasta $500 millones ha mostrado bajo movimiento. Este nicho evidencia una caída como consecuencia del stock que aún no ha sido absorbido por el mercado, fenómeno que obedece al cambio en las tendencias del consumidor que está buscando viviendas con áreas menores y consecuentemente con un precio inferior por efectos de necesidades propias como lo puede ser la ubicación del predio.



Teniendo en cuenta esto, agregó que “se avizora un ajuste progresivo, no tan rápido, tanto en nueva como en usada” y apuntó que se retomará una dinámica natural acorde a los nuevos consumidores.



Anderson Urrego Jiménez

andurr@eltiempo.com