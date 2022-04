Nuevas viviendas tienen hasta ‘spa’ para las mascotas.

Cada vez son más las personas que tienen ‘hijos’ de correa, y a la hora de comprar o alquilar vivienda tienen entre su lista de prioridades que las instalaciones cuenten lugares óptimos para sus mascotas.



Ahora, los proyectos tienen en cuenta esas preferencias y entre algunos servicios que ofrecen, dan no solo jardines para perros, algunos cuentan con spa para mascotas, guarderías o centros de entrenamiento.



“Son espacios externos que se deben tener en cuenta para adquirir una vivienda, sobre todo en inmuebles que no tengan en su interior las zonas necesarias para la tenencia de una mascota; muchos lugares se han adaptado para que las personas puedan disfrutar con su mascota, esto se puede evidenciar en proyectos nuevos más que todo, donde se adecuan espacios pensados en las mascotas”, indicó la plataforma de venta de vivienda Fincaraiz.



La aplicación además agregó que esta tendencia de incorporar a las mascotas a los espacios de los humanos, se da también en lugares fuera del hogar.



“Debido al aumento de tenencia de mascotas en los hogares, se ha visto la necesidad de rediseñar espacios como centros comerciales, urbanísticos y demás para que sean Pet Friendly o amables con las mascotas; siendo cada vez más las personas que buscan no sólo que los acepten dentro de algún lugar, sino que le puedan brindar algún beneficio”, añadió Fincaraiz.



Así mismo, teniendo en cuenta que seis de cada 10 familias colombianas tienen mascota y no todos los espacios pueden incorporar estas comodidades, las personas pueden buscar espacios buenos para convivir con sus mascotas.



Entre algunos consejos está buscar zonas amplias, Fincaraiz recomienda contar con espacios razonables para los amigos de cuatro patas, dependiendo el tamaño del animal, será necesario más o menos espacios, por otro lado, es bueno buscar un hogar con zonas cercanas para paseo, lo cual fomenta la buena salud de las mascotas, por último, en el caso de los gatos, es indispensable hacer uso del espacio vertical en los hogares como con árboles o repisas flotantes para su bienestar.



Según Martín Monzón, vocero del portal, “las zonas verdes también influyen cuando es momento de elegir el espacio para nuestra familia, una caminata en la tarde es una buena referencia para saber qué tipo de espacio estamos dispuestos a habitar”.

PAULA GALEANO

PORTAFOLIO