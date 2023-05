Diez datos sobre la oferta de inmuebles nuevos, usados y en arriendo

El 2023 se ha caracterizado por ser un año de retos y nuevos horizontes en el sector inmobiliario. En términos generales, de enero a marzo disminuyó la venta de vivienda nueva a nivel nacional con respecto al mismo periodo del año anterior en un 56%, subió el canon de arrendamiento de viviendas en un 7% y aumentó la oferta de inmuebles comerciales (como bodegas, lotes y oficinas) en el país.

Para el primer trimestre de 2023, la plataforma que integra todas las soluciones y trámites de vivienda en un solo lugar, Ciencuadras.com, entregó su informe “Comportamiento de los inmuebles en Colombia: Nueva, Usada y en Arriendo”; en el que presenta un análisis con datos propios de la plataforma, más información de Estudios Económicos del Banco Davivienda, La Galería Inmobiliaria y El Libertador del comportamiento del mercado en el país y se resaltan los siguientes 10 puntos destacados:

1- Se evidenció una concentración de la oferta de inmuebles nuevos y usados en Bogotá (27,84%), Medellín (25,95%) y Barranquilla (13,84%). Comparado con el primer trimestre del año anterior, disminuyó la participación de Bogotá y Medellín, mientras que Cali aumentó su porcentaje de oferta. También se ven otros movimientos, Sabaneta e Itagüí no aparecen, dando ingreso a Pereira (que desde mitad del año pasado tomó fuerza) y a Manizales.

2- Se evidencia un decrecimiento del 56,2% en las unidades de vivienda nueva vendidas a nivel nacional, frente al mismo periodo del año anterior. Se registraron más de 17.000 ventas de vivienda VIS y más de 11.000 unidades del segmento No VIS. En términos monetarios, las ventas en pesos constantes disminuyeron un 51% en la Vivienda de Interés Social, mientras que para la Vivienda No VIS la reducción fue del 34%. Los apartamentos son el tipo de inmueble más ofertado a nivel nacional para vivienda usada y nueva, con el 54,09% del total de este inventario.

3- La mediana del precio de venta de un apartamento nuevo durante enero hasta marzo de 2022 estuvo en $346.219.433, para el cierre del mismo periodo de 2023 se registró un aumento de $39.905.067. Este comportamiento se presentó por la disminución de la oferta en vivienda nueva, principalmente en el segmento VIS, lo que hace que los precios se incrementen. A lo anterior se suma la nueva oferta que está surgiendo y la tendencia de vivienda campestre a las afueras de las ciudades principales. En cuanto a vivienda usada, existe mayor estabilidad, con una leve variación en los precios de apartamentos del 0,54%.

4- Contrario a la oferta de inmuebles en venta, en arriendo la mayor concentración estuvo en la ciudad de Medellín, con el 33,3% de participación. En esta modalidad, Bucaramanga e Itagüí cobraron relevancia, entrando dentro del top, mientras que Pereira quedó por fuera. Destacan los inmuebles comerciales (como bodegas, lotes y oficinas) con más del 50% del inventario en arriendo. Esto se puede atribuir a las nuevas modalidades de teletrabajo y trabajo híbrido en el país, que requieren menos espacios físicos para laborar, aumentando así la oferta de este tipo de propiedades.

5- Los cánones de arrendamiento aumentaron significativamente. Se registra una variación anual de 7% para casas y 6,7% para apartamentos, duplicando las variaciones del año pasado en inmuebles residenciales. En el segmento de no residenciales, también hubo un incremento importante. Por ejemplo, en la tipología de oficinas, se pasó de una variación de 0,97% en febrero de 2022 a 1,51% para el mismo mes de 2023.

6- Por ciudades, el comportamiento de los cánones de arrendamiento para los inmuebles residenciales presentó una mayor variación anual en Barranquilla (7,8%), en el segmento de casas. Por su parte, Cartagena (8,2%) sigue liderando la aceleración en el incremento de los cánones de arrendamiento de apartamentos, tendencia vista desde meses anteriores.

7- Para los no residenciales, Cali resalta como la ciudad principal con una variación por debajo al promedio en la categoría de bodegas. A su vez, Cartagena también sigue liderando los aumentos en esta tipología de inmuebles.

8- Con el 68,53% de la participación, los apartamentos y apartaestudios son los tipos de inmuebles más buscados en el país para compra nueva y usada. La demanda durante el primer trimestre de 2023 se inclinó por apartamentos, con más del 80% del total de las búsquedas.

9- La disponibilidad de vivienda nueva se redujo aproximadamente en 30.000 unidades frente al mismo periodo del año anterior. Esto, por los cambios que se han presentado en los subsidios, plazos de pago, tasas y tiempo de entrega de los proyectos. Por otro lado, en la oferta de lanzamientos de proyectos de vivienda nueva, se destacó Girardot al haber tenido un crecimiento positivo del 18%. Esto evidencia la relevancia en esta zona del país, que se iguala a la de grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.

10- Según Estudios Económicos del Banco Davivienda y Ciencuadras, en cuanto a las tasas, se encuentran promedios mensuales para vivienda VIS en pesos de 15,97% y del 18,04% para las No VIS en pesos. Las tasas de crédito presentaron variaciones de 0,84 puntos porcentuales para VIS y 3,1 puntos porcentuales para No VIS, en términos UVR. Se prevé para el mes de julio un pronóstico de disminución de las tasas, así: No VIS pesos (17,93), VIS pesos (17,05), No VIS UVR (20,82) y Vis UVR (21,45).

“Para el segundo semestre, con la formalización del Plan de Desarrollo y la implementación del modelo de transición del programa Mi Casa Ya, se espera una estabilización en el mercado de la Vivienda de Interés Social - VIS. Adicionalmente, las entidades bancarias que otorgan créditos de vivienda están realizando diferentes estrategias en disminución de tasas, para incentivar la colocación de créditos y la venta de inmuebles. Y a su vez, las constructoras están ampliando los plazos del pago de la cuota inicial para darle oportunidad a los colombianos de comprar vivienda y disminuir los desistimientos”, afirmó Álvaro Carrillo, presidente de Seguros y Servicios Bolívar.

Para Paola Suárez, Vicepresidente de Ciencuadras.com “cada vez es más importante la innovación y la interacción con agentes inmobiliarios, constructoras, entidades financieras y aseguradoras para que las personas puedan acceder a un inmueble que se acomode a sus necesidades”.

"Desde nuestro portal pensamos en las necesidades que el mercado está demandando en términos de vivienda. Para los colombianos, es importante entender el ritmo de los precios de los inmuebles y los beneficios que estos les brindan. Por eso, en nuestra plataforma siempre podrán encontrar opciones que se acomoden a sus necesidades”, culminó Suárez.

