Menor intención de compra, un duro panorama para la construcción

Una inflación que no para de subir y unas tasas de interés que van a la par, son algunas de las grandes preocupaciones de Jaime Jaramillo, codirector del Banco de la República sobre el sector constructor, quien resaltó, en el marco del encuentro de Perspectivas Económicas de Camacol, que el consumo desaforado, con una devaluación del peso colombiano y alzas en los costos de los insumos serán una fórmula para ver una desaceleración en el sector constructor este nuevo año.



"El panorama macroeconómico muestra tuvimos un crecimiento bastante alto en 2021 y 2022, lo malo es que esos buenos datos no son sostenibles, a unos sectores les fue mejor en la fiesta que a otros", señaló.



Sobre esto, Jaramillo destacó el rendimiento del constructor, que incluso no paro ante el impacto de la covid-19. "Les fue muy bien. Conocemos el inmenso aporte a la economía del sector de la construcción pese a la turbulencia economía, siempre es uno de los motores económicos del país", remarcó.



Sin embargo, en los últimos dos años las tasas de interés han empezado a presionar las cifras record, y ahora las tasas son las más altas registradas en 20 años. A Jaramillo le preocupa esta dinámica en el sector, sin embargo reconoció que en cinco años habrán unas tasas mucho menores que permita más acceso a crédito, sobre todo, de vivienda, por el aumento en la capacidad de endeudamiento. Para esto a través de estas subidas, el Emisor se fijo la meta de bajar a la inflación en los siguientes años y fijarla entre 1% y 3%.



"Cuando uno utiliza demasiado crédito, el servicio de crédito y los intereses se lo comen", reconoció. Y es que a nivel país, la situación no es muy distinta: "las cosas tienen que sumar, el ahorro más endeudamiento es igual al ahorro del sector privado y público. Ahora vemos un desahorro, muy típico de Colombia. Después de los años 2000 tenemos una deuda bastante grande lo que hace que gran parte de los recursos del gobierno se vayan a intereses, eso no es sostenible, hay que buscar la manera de pagar la deuda", manifestó.



'Perspectiva 2023, no muy buena'

En el sector constructor, el codirector del Emisor explicó que este año el panorama retador. "Antes había un exceso de inventario, los precios reales de vivienda han bajado, los costos han aumentado reflejando los 'shocks' de vivienda. La dinámica es menor pero las entidades financieras siguen desembolsando para el sector vivienda", dice.



Sin embargo, Jaramillo percibe una desaceleración en la demanda de vivienda, debido a la situación económica que agrava las finanzas de los hogares.



"La carga financiera de los hogares ha aumentado (consumo) y su demanda por crédito ha disminuido, a esto se le suma el hecho que no tenga tanta capacidad de pago. Es así que las personas no tienen el mismo interés de comprar vivienda como antes" dijo.



Además, señaló su preocupación por el consumo desmedido a los hogares que ha hecho que baje su capacidad financiera, pues a futuro, no podrán acceder a un crédito hipotecario.



"Las personas que tienen sobreendeudamiento en tarjetas, no podrán acceder a un crédito de vivienda, y es una preocupación", dijo.



PAULA ANDREA GALEANO ABALAGUERA​

Periodista de Portafolio