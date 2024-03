Para BBVA, la vivienda se estabilizaría hasta el 2025

El panorama de vivienda aún está resentido por la tormenta del año anterior, que no solo bajó el número de ventas, iniciaciones y lanzamientos mensuales a la mitad, sino también, por el alarmante número de desistimientos que dejó. Así lo reveló el más reciente informe del BBVA Research ‘Situación Inmobiliaria febrero 2024’.



“En 2023, a diferencia de otros momentos de desaceleración económica, esta vez el sector de la construcción no cumplió el papel anticíclico que sí tuvo antes. Este desempeño de la construcción se reflejó en una fuerte caída de las ventas de vivienda. Durante 2023, se alcanzaron niveles similares de ventas a las del año 2011”, señala.



“De esta manera, la caída en las ventas redujo la penetración del mercado inmobiliario en todos los departamentos, y no solo se redujo la penetración total, también cayeron las ventas de viviendas de interés social (VIS) respecto a la cantidad de personas pobres en cada ciudad”, mencionan.



Según los datos presentados en el informe de BBVA Research, las que más se afectaron fueron las dirigidas a los estratos 2, 3 y 4, aunque el estrato 5 y 6 también tuvo una desaceleración, solo que menos pronunciada.



Entre las causas, las ventas se afectaron por las renuncias de transacciones previas, es decir la gente decidió no completar su compra, pese a haber hecho una separación o pactado una venta futura. Según los datos presentados en Situación Inmobiliaria, las razones están en menores recursos disponibles, reducción (anulación) de subsidios y mayores tasas de interés.



El estudio resalta que el más del 50% de los subsidios se dieron por fuera de las grandes ciudades, además, el mercado llevó a que los constructores volvieran a aumentar los descuentos ofrecidos, siendo más visibles en los mayores precios.



Pese a los esfuerzos del sector por acelerar el ritmo de ventas, este año, o al menos al segundo mes del año, el panorama aún no es alentador, y parece que así será al menos hasta el segundo semestre en materia de desistimientos. En ventas, el informe explica que será hasta final del 2024.



“Las ventas de vivienda se recuperarán hasta un rango entre 150.000 y 180.000 unidades en 2025”, explican.



Sobre los inventarios y los desistimientos, manifiestan que se mantendrán altos durante el primer semestre de 2024, para después ceder poco a poco.



Por otro lado, agregan que el modelo de preventas reducirá el riesgo de acumulación excesiva de inventarios, las quiebras generalizadas en las empresas y las crisis sistémicas en los hogares y el sector financiero, por lo cual es necesario potencializarlo.



“La oportunidad y asertividad de los subsidios de vivienda serán claves para ayudar a reducir el desistimiento de las compras, especialmente en el mercado VIS, y a impulsar la construcción por fuera de las grandes ciudades”, aconsejan.



Por tal motivo, este último será determinante para este proceso de reactivación.



