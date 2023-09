¿No le ha llegado la factura de energía? Esto está sucediendo

En lo transcurrido del mes de septiembre, varios hogares han notado que no les ha llegado la factura de electricidad, generando confusión y, en algunos casos, preocupación de que, posiblemente las tarifas puedan tener un incremento.

No obstante, esto hace parte de un proceso que Enel Colombia, empresa encargada del suministro y prestación del este servicio en Bogotá y Cundinamarca, adelantará para la actualización de su plataforma, que iniciará a partir del 25 de agosto.



(Una de cada cinco personas en el país está en pobreza energética).



Según explicó la empresa, en el marco de esta actualización, se podrán presentar retrasos en la fecha de entrega de las facturas, así como algunas afectaciones en las transacciones relacionadas con la atención a los clientes en Bogotá y Cundinamarca, durante el periodo de transición.



(La transición energética será la clave sectorial a futuro).



La empresa, no obstante, aclaró que el proceso no afectará la prestación del servicio de energía ni de los servicios o productos que son facturados a través de esta, agregando que los clientes podrán adquirir o cancelar servicios asociados a la factura, y también podrán realizar el pago en las plataformas y canales habilitados, sin afectación.



(El plan de acción del Minenergía para afrontar el fenómeno de El Niño).



"En algunos municipios de Cundinamarca, los clientes podrán percibir un incremento en el valor a cancelar, debido a que se estarán facturando días adicionales, a los periodos normales de 28 a 32 días, que no necesariamente representan un incremento en la tarifa o en el consumo", mencionó Enel.



(Cuánto genera la Unión Europea a través de la energía eólica).



La empresa de prestación del servicio de electricidad en el centro del país aseguró también que ha preparado, durante varios meses, medidas de contingencia para mitigar las afectaciones que puedan llegar a presentarse con los clientes.



PORTAFOLIO