El ‘bullying’ de Ministra de Vivienda a constructores por desplome de cifras del sector

Un nuevo ‘encontrón’ se presentó entre la ministra de Vivienda, Catalina Velasco y el presidente de la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol), Guillermo Herrera, en el que, durante un foro, discreparon sobre las cifras de entrega de subsidios de Mi Casa Ya.



Después de la presentación de Herrera respecto a la baja del panorama del sector, y las propuestas para reactivarlo por parte de Roberto Moreno, presidente de Grupo Amarilo, Velasco aseguró que hay que “dejar el apocalipsis”.



“Tenemos que tener principio de realidad, saber qué recursos existen. Es hasta chistoso, pero quiero parafrasear a Bukele, ¡Dilo sin llorar! Porque hay que mirar hacia adelante, pensar positivo y dejar el apocalipsis”, dijo al auditorio la ministra de Vivienda.



Al respecto, Herrera le dijo a la jefe de cartera de Vivienda: “Han pasado 16 meses de caídas ministra. Han hecho anuncios muy importantes, pero aquí los que lloran son los hogares que se están quedando sin vivienda. Hay un estudio sobre los 23.000 hogares que tuvieron que desistir a su sueño de tener vivienda, de Galería Inmobiliaria, todos pensábamos que sería por la tasa de interés, para sorpresa fue el 12%, el 25% se colgó porque no pudo pagar su cuota inicial, pero el 24% no tenía Sisbén, otro 13% el Sisbén le cambió el puntaje y no tuvo cierre, y en general, más del 45% fue por ajustes de la política. Hay una realidad, ministra, de unos que sí lloran y que en esos trámites lo tenemos que revisar”.

Además, el gremio salió a dar su versión respecto a la publicación de la ministra de Vivienda en la red social X, en la que señaló “cumplimos con los 75.000 subsidios de #MiCasaYa en 2023”, señalando que no son ese total sino 50.012.



“Corte al 24 de noviembre del 2023, se habían asignado 50.012 subsidios y no 75.000; esto se puede verificar a través de las resoluciones de Fonvivienda para el programa Mi Casa Ya. Los otros 23.000 subsidios que se señalan como asignados este año fueron asignados durante el segundo semestre del 2022”, menciona el comunicado.



Camacol además dice que la ‘imprecisión descrita’ se suma la de indicar que los subsidios asignados en el 2023 representan un nivel sin precedentes.



“Los pronunciamientos relacionados parecen confundir la política de vivienda con Mi Casa Ya, que es apenas uno de sus programas. Esto desconoce que los tres gobiernos anteriores tuvieron niveles de asignaciones de subsidios para vivienda superiores a los que se plantean como meta para el periodo 2023-2026”, explican.



Además, Herrera le dijo a Portafolio que si bien son importantes los anuncios que ha hecho el Gobierno, y quieren ser optimistas, hay que pasar del “anuncio al hecho”.



“Hay 50.000 subsidios para el otro año, falta aprobar la totalidad de coberturas, hay cerca de 26.000 y la idea es seguir trabajando con el Gobierno en pro de fortalecer el sector, siempre va a haber un canal abierto desde Camacol para seguir haciendo propuestas frente a lo que debería ser la reactivación del sector”, dijo el dirigente gremial.



Así mismo, Herrera pide al Gobierno tener en cuenta en este portafolio a la vivienda No Vis y generar mejores condiciones para que los hogares que hoy no tienen cierre financiero por las tasas de interés puedan contar con un subsidio a la tasa por uno o dos años mientras se normaliza la dinámica respecto a este renglón.



Sobre lo dicho en el foro y el pronunciamiento de Camacol, Portafolio consultó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, sin embargo, al cierre de la edición de este 30 de noviembre no habían dado respuesta.



