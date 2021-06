La app que permite gestionar conjuntos residenciales y hacer asambleas

Propiedata es una herramienta en la que se puede gestionar toda la parte administrativa de un conjunto residencial e integra servicios de contabilidad, pagos, citofonía, reservación de zonas comunes, atención al cliente, comunicación y asambleas virtuales de la propiedad horizontal por medio de portal web o aplicación móvil.

Esta compañía nace como una respuesta a la necesidad que tienen los edificios, conjuntos residenciales, centros comerciales, entre otros, de incluir herramientas tecnológicas que permitan facilitar el desarrollo de su trabajo a administradores y mejorar los servicios para sus propietarios y residentes.



ASAMBLEAS VIRTUALES



Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria generada por el covid-19, el Gobierno Nacional ha insistido en asambleas virtuales como un mecanismo oportuno para no aplazar las reuniones que abarcaban a más de 50 personas.



Por este motivo, los administradores de propiedad horizontal tienen el reto de adquirir una plataforma que cumpla con la normatividad y que cuente con todo el soporte técnico y logístico para llevar a cabo la reunión no presencial.



Con Propiedata es posible participar, votar en línea y controlar el quórum sin salir de la comodidad del hogar, de manera fácil, segura e intuitiva.



A la fecha, la plataforma ha realizado más de 600 asambleas no presenciales, generando resultados satisfactorios en copropiedades, empresas, cooperativas y hasta en equipos de fútbol.



MÁS FUNCIONES



La app se conecta con los programas contables que utilizan los contadores y recopila documentos disponibles en línea tanto para el administrador, directivos y residentes.



Actualmente, la compañía está trabajando en el desarrollo de su propio software contable para lograr centralizar todas las herramientas en un solo lugar.



Cada conjunto residencial que adopta Propiedata cuenta con una web y una aplicación móvil personalizada que da acceso a la plataforma, que es amigable, de fácil uso y acceso. Además, se convierte en un canal de comunicación entre la gestión administrativa y los residentes.



“La herramienta optimiza el tiempo y automatiza las actividades diarias, enfocando la atención en el bienestar de los residentes y la copropiedad”, dijo Paulo Mogollón Cofundador-CEO de Propiedata.



PORTAFOLIO