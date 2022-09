Qué es la filantroinversión y cómo contribuye al desarrollo social

Día a día el mundo va evolucionando y con los créditos hipotecarios suelen haber varias disyuntivas: felicidad cuando se aprueba un crédito para vivienda o preocupación por diversos factores como la inflación, el trabajo, los flujos de caja y las ganas para tener vivienda propia, muchas veces ese sueño se frustra y el inmueble se pierde.

Así que un colombiano en EE. UU. implementa un sistema mediante el cual se lograr con inversión la compra de vivienda en los Estados Unidos y al mismo tiempo ayudar a familias trabajadoras residentes en ese país a obtener su casa propia.

La empresa recibe mensualmente listas de propiedades embargadas de bancos y otros vendedores privados que se encuentran en barrios residenciales y después las ofrecen a los inversores por el 40% a 60 % del valor que tendrá después de ser reparadas. Tras ser reacondicionadas, se ofrecen en venta a familias trabajadoras, que las pagan a través de un crédito a 20 años con una tasa de interés del 12% anual.

El término Filantroinversión apunta a realizar inversiones con un lucro determinado, pero que además beneficia a un tercero. “Se trata de hacer inversiones “con corazón”, que colaboren con crear sociedades más justas y equitativas”, indica Jaime Gómez CEO Equaty and Help Inc.

Este sistema de inversión nació de la necesidad de crear un producto que solucionara los problemas generados debido a la cantidad de gastos de administración y mantenimiento de las propiedades, así como los seguros y los impuestos, los cuales reducen sustancialmente los retornos del inversor. Equity & Help llega a Colombia para brindar una gran oportunidad de inversión en Real Estate con un método que funciona desde hace 8 años de manera estable y segura.

“Para invertir con este sistema de Filantroinversión solo se necesita contar con el capital y con las ganas de ayudar”, agrega Jaime Gómez CEO Equaty and Help Inc.

Actualmente, alrededor del 50% de las familias que viven en Estados Unidos no poseen casa propia porque no califican para un préstamo por su historial crediticio y los requisitos son muy exigentes. Sumado a esto, se evidenció que hay entre 30,000 y 50,000 ejecuciones hipotecarias al año en ese país.

“Queremos ofrecer esta gran oportunidad de inversión a los colombianos que estén interesados en una inversión estable y segura la cual genere flujo de efectivo por 20 años o más sin necesidad de estar preocupado por las inversiones especulativas”, comentó Jaime Gómez CEO Equaty and Help Inc.

En 2019, Equity & Help ingresó a la lista de las 83 empresas de mayor crecimiento de Estados Unidos nominada por la revista de negocios 5000 Inc. la cual la ubicó como la quinta empresa de mayor crecimiento en el estado de Florida.

Según expertos este es un buen momento para invertir con la Filantroinversión, ya que, en tiempos de economía deprimida, las propiedades de gama baja pueden aumentar de valor, mientras que las propiedades de gama alta pueden disminuir severamente.



