Sector de edificaciones empleará a más de un millón de personas

La actual situación que enfrenta el país, con altas tasas de desempleo, sin duda es uno de los grandes desafíos que debe solucionar con prontitud el Gobierno.



En un panorama en el que se han destruido cientos de miles de plazas de trabajo, Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, explicó, en entrevista con este diario, cómo van a hacer desde esta cartera y el sector constructor, uno de los que más aporta en términos de empleo en el país, para superar el millón de ocupados al cierre del próximo año.



¿Cuál es el aporte actual del sector en generación de empleos al país?



Por cuarto mes consecutivo, el sector de edificaciones es el que más empleos ha generado en la economía. Si comparamos entre junio-agosto de 2018 y el mismo periodo de 2019 se crearon alrededor de 169.000 empleos en el sector constructor, una cifra muy por encima de los otros segmentos que tuvieron crecimiento en el mismo lapso, como agricultura e industria.



De este número, cerca de 121.000 puestos correspondieron a construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, es decir, el 72% de los nuevos puestos de trabajo, alcanzando 861.000 ocupados.



¿Cómo aumentar el número de plazas generadas en el sector?



Estudios realizados por el Ministerio nos muestran que el aumento del empleo en la construcción de edificaciones ha estado ligado al buen desempeño de la vivienda social (VIS).



Hemos estructurado varios programas que buscan incentivar este segmento y hacer que siga creciendo. Entre estos se encuentran ‘Mi Casa Ya’, ‘Semillero de Propietarios’, ‘Programa para el Fomento de la Construcción Urbana’ y el aumento del tope VIS a 150 salarios mínimos para las seis principales aglomeraciones urbanas del país.



¿Cuál es la meta a 2020 en esta materia?



Gracias a las medidas ya mencionadas, proyectamos que, para diciembre de 2020, el empleo en el sector de edificaciones (residenciales y no residenciales) superará el millón de ocupados. Es decir, los programas de estímulo a la VIS crearán unos 73.000 empleos adicionales.



Según estimaciones del DNP, por cada empleo que se produce en el sector de edificaciones se crean en promedio 2,17 puestos indirectos. Es así como además de los 73.000 ocupados que le mencionaba al cierre de 2020, se crearían alrededor de 158.000 empleos indirectos adicionales.



En materia de mejoramiento, ¿cómo ha evolucionado ‘Casa Digna Vida Digna’?



Desde el inicio del programa hasta el 25 de octubre, entre las tres entidades (Minvivienda, Minagricultura y Prosperidad Social) hemos beneficiado a 132.058 hogares con mejoramientos de vivienda, de entorno y titulación. Del total, el Ministerio de Vivienda ha beneficiado a 53.601 hogares, de los cuales 25.949 corresponden a titulaciones, 24.313 a mejoramientos de entorno y 3.339 a mejoramientos de vivienda.



¿Qué metas tienen para el otro año en este frente?



Antes de terminar 2019 beneficiaremos a 9.178 hogares adicionales con el inicio de obra de siete parques recreodeportivos que serán entregados en el primer semestre de 2020.

Adicionalmente, estamos estructurando cinco proyectos en María La Baja (Bolívar); Astrea (Cesar); Sabanas de San Ángel (Magdalena); Tadó (Chocó) y Atrato (Chocó) para construir 2.500 conexiones intradomiciliarias que serán entregadas en el primer semestre de 2020. Estas implican una inversión de más de $21.000 millones.



Nuestra meta a 2022 es lograr que 600.000 familias se beneficien con este programa y seguiremos trabajando en este propósito.



¿Cómo va el programa Semillero de Propietarios?



El balance es positivo. El Gobierno Nacional destinó más de $50.000 millones para los subsidios de este año y ya tenemos cerca de $1,5 billones comprometidos para garantizar la continuidad del programa hasta 2025.



Con respecto a la demanda del mismo, esta superó nuestras expectativas con más de 220.000 inscritos en los 32 departamentos. Actualmente, tenemos más de 74.000 hogares habilitados y otros 55.000 que se encuentran en proceso de validación.



Sobre la oferta, tenemos vinculadas y aprobadas 27 inmobiliarias que día a día están inscribiendo inmuebles. De hecho, cada 10 o 20 minutos se están llenando las postulaciones de cada vivienda.



¿Cómo ‘desacumular’ el inventario que tienen represado en No VIS?



El Ministerio viene promoviendo diferentes medidas para impulsar el sector. Una de ellas es la ampliación del porcentaje máximo que se puede financiar del valor de una vivienda. Ahora pueden recibir hasta un 90% de financiación a través de un crédito hipotecario con el FNA o un leasing habitacional con las entidades financieras.



Con esta medida, se espera desacumular los inventarios de unidades de vivienda No VIS, que, de acuerdo con información de Galería Inmobiliaria con corte a septiembre de este año, era de 7.980 unidades.



Partiendo de este nivel, se estima que la desacumulación de inventarios por cuenta de esta medida se dará en un periodo de 6 a 12 meses, hecho que resultará, además, en un aumento en los lanzamientos de nuevos proyectos de vivienda.



