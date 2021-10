Estos son los requisitos para subsidios de Segunda Feria de Vivienda

La Secretaría de Hábitat de Bogotá abrió inscripciones para quienes quieran participar de la Segunda Feria de Vivienda.



La iniciativa se realizará entre el 12 y el 14 de noviembre próximos, en la Gran Carpa de las Américas, y para estar en ella hay que inscribirse mediante un formulario, el cual tiene plazo de llenarse hasta el 16 de octubre.



El formulario lo puede encontrar haciendo clic aquí.

La Segunda Feria de Vivienda está dirigida a personas de estratos 0, 1 , 2 y 3. En ella se podrá "adelantar el proceso para obtener vivienda propia en la ciudad", informó la Secretaría de Hábitat.



Además del estrato, otras de las características de los hogares para aplicar deben ser:



- Hogares con jefatura femenina.

- Hogares con jefe de hogar mayor de 60 años.

- Hogares con miembros de su hogar en condiciones de discapacidad.

- Hogares con menores de 18 años.

- Hogares con algún miembro víctima del conflicto armado.

- Hogares con población étnica: negros, afrocolombianos, gitanos, raizal, palenquero, indígena.



Además, los requisitos que debe cumplir son:



- El o la jefe de hogar debe ser mayor de edad.

- La sumatoria de los ingresos mensuales del hogar no debe superar los 4 alarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) para subsidio complementario y los 2 SMMLV para oferta preferente.

- No ser propietario de una vivienda en el territorio nacional.

- No haber recibido antes algún tipo de subsidio de vivienda.

- No haber sido sancionado en un proceso de asignación de subsidio de vivienda.

- Contar con un cierre financiero y no estar reportado negativamente en centrales de riesgo (sobre esto último no es descalificante si se tiene paz y salvo o acuerdo de pago vigente).



Durante la feria se ofertarán "Viviendas de Interés Prioritario (VIP) que no superen los 90 SMMLV, Viviendas de Interés Social (VIS) que no superen los 150 SMMLV y Vivienda NO VIS que no supere los 151 SMMLV", agregó la Secretaría.



