Lanzan seguro para proteger a propietarios de inquilinos morosos

Arrendar un inmueble esperando recibir una renta y terminar envuelto en un lío jurídico a casa de inquilinos que no pagan y no devuelven el inmueble, es uno de los grandes problemas y temores que deben enfrentar los propietarios colombianos.



Sin embargo, actualmente el mercado de seguros cuenta con algunos productos que ayudan a los propietarios a proteger su casa o apartamento y evitar este tipo de situaciones.

Tal es el caso de la compañía Seguros Mundial que lanzó recientemente el seguro Arrendamiento que busca, precisamente, brindar un respaldo a los dueños de los inmuebles a la hora de arrendar.



“Cuando un arrendatario no cumple sus obligaciones, los arrendadores se ven obligados a recurrir a las vías legales para intentar obtener el pago y en el peor de los casos, luchas por recuperar su inmueble. En vista de lo común que se ha convertido esta situación, hemos creado este seguro que le devuelve la tranquilidad a los propietarios que arrienden sus inmuebles", afirmó Juan Enrique Bustamante, presidente de Seguros Mundial.



Según Bustamante, esta póliza de arriendos está dirigida a personas naturales, con la que garantizarán a los arrendadores el 100% del pago del canon de arrendamiento, así el inquilino no esté cumpliendo la cuota, permitiendo que el dueño del inmueble permanezca tranquilo y “el lío jurídico y financiero pasa a ser un tema de Seguros Mundial y no del arrendador”.



De igual manera, este seguro también ofrece a los asegurados, sin ningún costo adicional, el estudio de viabilidad del posible arrendador y la elaboración del contrato de arrendamiento.



“La póliza de Seguros Mundial se expide por 12 meses, cubre el 100% del canon de arrendamiento y de la administración, desde el momento en que se notifica el incumplimiento y acompaña al arrendador hasta por 36 meses, tiempo en el que se estima se ha resuelto la situación por vías legales y el propietario recibe de vuelta su inmueble sin tener una sola pérdida económica”, explicó Bustamante.



Finalmente, el directivo resaltó que la póliza ampara sin ningún costo adicional los servicios públicos que el inquilino dejara sin pagar, por el doble del canon de arrendamiento, hasta por cinco millones de pesos, así como una asistencia al inmueble arrendado encaminada a cubrir las emergencias que puedan ocurrir.