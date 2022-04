‘Showroom’ digital, el aliado estratégico para comprar casa

Desde 2020, la pandemia llevó a acelerar el proceso de transformación digital en las empresas, incluso las obligó a converger en una nueva realidad. Sin embargo, en lo corrido del presente año algunas de esas prácticas digitales no pudieron superar la preferencia debido a la presencialidad.

En el caso del sector constructor, éste afianzó el proceso de visitar apartamentos modelo de manera digital para comprar vivienda. Las personas mediante un clic, recibían un tour 360°, de esta manera podían ver la distribución del lugar, cómo podrían hacerla lucir y cómo sería su hogar.



Y aunque esta dinámica de mercadeo ayudó a algunas ventas, no ha llegado a ser una práctica preferida entre los compradores pasado ya dos años.



Para Camilo Albán, vicepresidente de constructores y banca de Davivivenda, es evidente la contribución que ha generado digitalización en el sector constructor.



“Los procesos de solicitudes de crédito, las firmas de pagarés y las escrituras, que son procesos engorrosos, es mejor hacerlos de forma digital, harán la vida más fácil de cualquier comprador”, señaló Albán a Portafolio.



Por otro lado, el vicepresidente no desconoció que hay procesos que es mejor realizarlos de manera presencial.



“A veces no todo se quiere hacer digital. Cuando se va a comprar una vivienda, se quiere ir a una sala de ventas a ver qué me están vendiendo. Al fin y al cabo esta es la decisión más importante en la vida de muchas personas”, concluyó.



Mirada de las constructoras



Amarilo aseguró que mediante este modelo, consiguió 80 ventas en 2020.

“Hoy, a través de nuestros canales de atención virtuales mantenemos una tendencia ‘incremental’, al cierre del 2021 las ventas digitales representaron un 28% del total de las ventas del año y entre enero a marzo del 2022 logramos vender más de 1.000 viviendas”, dijo Roberto Moreno, presidente de Amarilo. Agregó además que, considera que esta tendencia digital se mantendrá y aunque no sea la preferida por los clientes, continuará creciendo.



“La presencialidad y la virtualidad se fortalecen y crecen según las necesidades de los clientes y las dinámicas sociales que se presenten, en ese orden son complementarias y necesarias”, remató.



Para Ximena Illera, gerente comercial del Grupo Accanto, este modelo funcionó en pandemia y en parte de 2021, pero en este año, la mayoría de los cierres de venta, se realizan de manera presencial.



“Las ventas por esos canales decayeron. Son más medios informativos los que continúan creciendo, es decir, los proyectos se consultan de manera virtual para comparar y mirar. Cuando ya hay claridad de qué quieren comprar, se acercan a las salas de ventas y allí se hacen los cierres. El apartamento modelo es el enamorador”, manifestó Illera.



Las constructoras continúan trabajando en sus canales digitales como aliados que intervienen a la hora de comprar vivienda, son un sistema complementario para que el comprador tenga una idea clara cuando visita el proyecto.

PAULA GALEANO