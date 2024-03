¿Pensando en adquirir vivienda? Estos son los subsidios vigentes en Colombia

Adquirir vivienda propia es una de las metas a la que aspiran la mayoría de las personas. Y si bien el factor económico puede ser un limitante, existen algunas alternativas para apoyar esa inversión, como lo son los subsidios.



Le contamos cuáles son las opciones disponibles en Colombia y qué requisitos contemplan para que acceder a un inmueble sea un sueño más viable de materializar.

Caja de compensación

Las cajas de compensación ofrecen la oportunidad a los trabajadores que ganan menos de cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) de acceder a esta ayuda financiera.



Por ejemplo, en algunos casos, si los interesados cuentan con ingresos de 0 a 2 SMMLV tendrán la oportunidad de acceder a un subsidio por un valor de 39 millones de pesos. Si, por el contrario, los ingresos oscilan entre 2 y 4 SMMLV, el valor de este beneficio rondará los 26 millones de pesos.

Tenga en cuenta que para este 2024, el salario mínimo quedó establecido en 1'300.000.

Subsidio 'Mi Casa Ya'

Este programa, promovido por el Gobierno Nacional, otorga apoyos económicos para comprar vivienda nueva rural o urbana. El beneficio está dirigido para que los hogares más vulnerables del país tengan la oportunidad de tener una casa propia.



Los beneficiarios que cuentan el Sisbén, desde la categoría A1 a C8, podrán acceder a un subsidio de 39 millones de pesos. En el caso de las categorías C9 a D20, el monto asciende a los 26 millones de pesos.



Tenga en cuenta que, según información del Ministerio de Vivienda, este es un subsidio a la cuota inicial y cobertura a la tasa de interés.

Subsidio de arrendamiento

Este tipo de auxilio cubre hasta el 90 % del valor total del arriendo de una propiedad, ya sea nueva o usada. Para poder acceder a este tipo de beneficio debe acercarse a los asesores que trabajen en la caja de compensación a la cual está afiliado.



Recuerde que no hay una fecha específica de aplicación, pues depende de la entidad de la que haga parte.



Los requisitos incluyen, además del mencionado anteriormente, tener ingresos iguales o inferiores a dos salarios mínimos mensuales vigentes; que ninguno de los miembros de la familia que solicita este apoyo sea propietario de una vivienda en el territorio nacional o haya sido beneficiario de un subsidio, y que la residencia no este sujeta a embargos ni hipotecas, no puede encontrarse en una zona de riesgo y debe ser apta para habitar.

Subsidio tasa Edge

De acuerdo con el portal de Constructora Capital, el subsidio de Excelencia en Diseño para Mayores Eficiencias (Edge) es un sistema que certifica a las edificaciones que son construidas de manera sostenible, "proponiendo un menor uso de la cantidad de recursos en las obras".

Así las cosas, este auxilio es una cobertura de tasa de interés con el que se le descontará hasta el 1 % de la tasa de interés de su crédito, siempre y cuando el proyecto en el que comprará su vivienda esté certificado con tasa Edge.

