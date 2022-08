Subsidios de vivienda: ¿qué pasará con ellos en el gobierno Petro?

La ministra de Vivienda, Catalina Velasco, contó a Portafolio sobre la creación de nuevos subsidios para la ruralidad, la redistribución de los actuales y sobre el impulso a la conectividad en servicios públicos.



Además, reveló la ruta de trabajo del gobierno entrante, las metas en entrega de subsidios y la importancia de la reforma tributaria para continuar con estos programas de alivios financieros, ya sea a la cuota o a la tasa.



¿Cómo recibe la cartera?



Cuando estuve en el proceso de empalme tuve la oportunidad de conversar ampliamente con todo el sector. Ahí encontré cosas bien realizadas, como el subsidio de Mi Casa Ya, que es eficaz y eficiente. Por eso queremos adicionar a este programa otros énfasis de este nuevo gobierno del cambio.



El primero es trabajar con y para las familias con menores ingresos. Hemos visto que las personas entre cero y dos salarios mínimos no alcanzan a completar el cierre financiero para acceder a su vivienda y ser beneficiarios del subsidio. Será un cambio importante



Y el segundo lugar vemos importante ir a lugares pequeños, municipios pequeños, porque se centran estos programas en ciudades grandes e intermedias. Vemos que el sector rural necesita inversión inmensa, en temas de habitabilidad y servicios públicos, en especial el agua.



Precisamente, ¿desde el viceministerio del agua, cuál es la ruta para generar mayor conectividad en este servicio?



No vemos con buenos ojos que en Colombia tengamos 12 millones de personas que no tienen acceso al agua potable, y ese va a ser un programa prioritario para el gobierno. Todo dependerá de los recursos que tengamos disponibles, en este momento la prioridad es la reforma tributaria, y queremos que la sociedad entienda que los que más tenemos debemos hacer un acto de solidaridad con quienes no tienen agua para beber.



¿Continuará entonces el subsidio de Mi Casa Ya?



Sí, va a continuar los recursos para este año están asegurados y están andando y los ajustes que queremos hacer son: llegar a familias con menos ingresos, ir a los municipios pequeños y al sector rural.

Y sobre Jóvenes Propietarios…



Es un programa interesante que le da beneficios a la población joven. Nosotros sabemos que los jóvenes deben ser partícipes en todas las actividades de la sociedad: en la política, en la cultura, pero también en la economía y que sean propietarios de su propia vivienda es importante.



El Fondo Nacional del Ahorro (FNA), es muy importante y clave y reconocida por la sociedad, queremos darles mayores alas para aumentar la capacidad financiera y ponerla al servicio de la ciudadanía.



¿Cuál es la meta de entrega de subsidios?



La meta depende de la capacidad que tengamos, por eso acudimos a la sociedad para que sean solidarios. La reforma tributaria es un instrumento de justicia e inversión social. Por eso a la medida de que el Congreso de la República y la sociedad acompañen esta propuesta más recursos tendremos.



La meta inicial que depende de lo anterior serían 70.000.



¿Cómo será el subsidio en la ruralidad?



No solamente es para vivienda nueva, sino para mejoramiento de vivienda porque entendemos que en el sector rural, las veredas las personas tienen una vivienda y lo que necesitan es mejorarla y para aquellas viviendas que en las ciudades tienen una vivienda y que quieren hacer mejoramientos o ampliaciones, como su cocina y su baño, impulsaremos este programa de mejoramiento acompañados de créditos.



