Subsidios a los que pueden aplicar los jóvenes para comprar vivienda

Una de las metas financieras de las personas es conseguir una vivienda propia.



Existe la creencia de que adquirir vivienda es un ejercicio lento, que se logra a una edad avanzada. Sin embargo, hoy en día hay muchas oportunidades para que los jóvenes adquieran su propia casa.



En el caso de Colombia, existen subsidios para la compra de vivienda que facilitan los procesos.



De acuerdo con el profesor Santiago Rodríguez, de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, los principales subsidios a los que pueden acceder los jóvenes son los dos siguientes:



Mi Casa Ya

Este subsidio se creó en el año 2015 para ayudar a la compra de vivienda nueva a los hogares más vulnerables. Recientemente, ha presentado variaciones para su asignación. Y, en general, se asigna de acuerdo con la clasificación Sisbén.



Las condiciones principales para acceder al beneficio son:

- No haber sido beneficiario de un subsidio de vivienda o de tasa de interés.



- Que no sea propietario de otra vivienda.



Ahora bien, usted podrá recibir un rubro entre 20 y 30 SMMLV dependiendo de la clasificación Sisbén.



Sobre el proceso para solicitarlo, Rodríguez, menciona los siguientes pasos:



1. Buscar el proyecto de vivienda nueva de Vivienda de Interés Social VIS (VIS) o de Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP).



2. Decidir el inmueble particular.



3. Ir a la entidad financiera para verificar que se cumplen las condiciones.



4. Tramitar el crédito de vivienda.

Jóvenes Propietarios

Esta es otra opción inició en el año 2021 para fomentar la compra de vivienda nueva por parte de los jóvenes y es administrado por el Fondo Nacional del Ahorro (FNA).



Los requisitos para solicitarlo son los siguientes:



- Tener entre 18 y 28 años.



- Poseer ingresos menores a 4 SMMLV.



- No haber sido beneficiario de un subsidio previamente.



- Que no sea propietario de otra vivienda.



- Ser afiliado al FNA.



- Manejar las Cesantías o el Ahorro Voluntario Contractual (AVC).



Según manifiesta el docente Rodríguez,"usted recibiría una financiación por el 90 % y se le reduce en 0,7 % la tasa de interés del crédito". Por otra parte, el crédito es respaldado 100 % por el Gobierno Nacional.



Ahora bien, sobre el proceso de solicitud, inicialmente debe buscar el proyecto de Vivienda de Interés Social (VIS), luego debe decidir el inmueble particular y, finalmente dirigirse a la entidad financiera para tramitar el crédito de vivienda.



Si usted está tomando la decisión, se aconseja buscar una buena asesoría para que no asuma una responsabilidad que pueda hacerle quebrar su bolsillo, indague bien las opciones de cada subsidio. Elija lo que se adecue mejor a sus ingresos, además de verificar si cumple con todos los requisitos.



