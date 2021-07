Cómo acceder a los subsidios de vivienda que se entregarán en Bogotá

Si usted está interesado en adquirir vivienda en Bogotá y, además, saber cómo acceder a algún tipo de subsidio, sepa que desde este miércoles 28 de julio y hasta el viernes 30 de julio habrá Feria de Vivienda en el Centro de Convenciones Ágora (junto a Corferias).



(Más proyectos VIS para el segundo semestre).

Allí, además de encontrar 8.000 unidades ofertadas de vivienda de interés social, de vivienda de interés prioritario y de vivienda no VIS, usted podrá encontrar 1.825 subsidios para comprar su inmueble.



(El proyecto de vivienda que prioriza a las madres cabeza de familia).



Frente a los subsidios, la alcaldesa Claudia López, durante el lanzamiento de la Feria, aclaró que "hay que ahorrar en familia para dar un aporte; pero cada familia arranca con 36 millones de pesos, porque esa es la suma que resulta de los diferentes subsidios, y quienes tengan caja de compensación arrancan con 54 millones de pesos entre el bolsillo. En todo caso, nadie con menos de cuatro salarios mínimos en Bogotá arranca con cero pesos para comprar casa”.



REQUISITOS PARA ACCEDER AL SUBSIDIO



- El o la jefe de hogar debe ser mayor de edad.



- La sumatoria de los ingresos mensuales del hogar no debe superar los 4 s. m. m. l. v.

para subsidio complementario y los 2 s. m. m. l. v. para oferta preferente.



- No ser propietario de una vivienda en Colombia.



- No haber recibido antes algún tipo de subsidio de vivienda.



- No haber sido sancionado en un proceso de asignación de subsidio de vivienda.



- Contar con un cierre financiero y no estar reportado negativamente en centrales de

riesgo (aunque si tiene paz y salvo o acuerdo de pago vigente no queda descalificado).



Los interesados deben haberse inscrito previamente en la página de la Secretaría de Hábitat. En esa web, además, podrán encontrar toda la información sobre los distintos tipos de apoyos que hay.



La Alcaldía aclaró, por medio de un comunicado, que "solo las personas registradas previamente podrán acceder a esta feria". Pero indicó que, en caso de que haya ciudadanos que no hayan alcanzado a inscribirse, podrán acceder a la próxima feria, que está prevista para octubre.



Esta feria permite que los ciudadanos reciban asesoría sobre distintos tipos de crédito, las tasas de interés, el funcionamiento de los subsidios y los tipos de vivienda.



“Queremos articular a los constructores para que, en la libre competencia, tengan la

posibilidad de ofertarles a los hogares y que estos tengan la posibilidad de escoger la vivienda que les gusta; también tenemos a distintas entidades y cooperativas que nos van a ofrecer el cierre financiero para quienes lo necesiten; y a las cajas de compensación, para que sumen su subsidio al del Gobierno Nacional y el Gobierno Distrital”, explicó en el evento Nadya Rangel, secretaria de Hábitat de Bogotá.



Además, anotó que el Distrito buscará priorizar a hogares en condición de vulnerabilidad, con jefes de hogar mayores de 60 años, con jefes de hogar mujeres, entre otras poblaciones.



EL TIEMPO