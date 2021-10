Venta de vivienda nueva marca repunte a niveles prepandemia

Archivo particular

La venta de vivienda nueva sigue marcando registros históricos en el país. Así lo resaltó este jueves la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) al presentar su balance más reciente sobre el comportamiento del mercado.



Es así como, a corte de septiembre, la venta de vivienda nueva alcanzó las 245.281 unidades en lo corrido de año. Esto representa un incremento del 30% en comparación con el mismo periodo del año 2020.



Asimismo, en la variación de año corrido, es decir, desde enero hasta septiembre de 2021, se observa un incremento del 29% frente al año pasado, alcanzando así un total de 176.117 viviendas comercializadas.



De acuerdo con el reporte del gremio, la venta de vivienda nueva ha repuntado a los niveles de prepandemia, de hecho, el 75% de las regiones ya superan estos niveles mientras que el 85% ya registra ventas superiores al 2020.



En el caso de Bogotá, hasta el momento se registran ventas de 37.552 nuevas unidades, esto representa una variación de 59% versus el año 2019 (24.443%) y de 21% frente al 2020 (28.856 ).



En el resto del departamento de Cundinamarca hasta el noveno mes del año se habían comercializado 24.035 viviendas nuevas, lo que representa una ligera alza de 5% frente a 2019 (22.803) y un repunte de 21% al compararse con el 2020 (19.921).

También se destacan los crecimientos de los departamentos de Atlántico (40% 2021 vs 2019); Valle (73% 2021 vs 2019) y Santander (71% 2021 vs 2019).



“Los hogares colombianos ratifican su confianza en la adquisición de vivienda como una de sus principales inversiones. En lo corrido del año se han invertido $8,4 billones más en vivienda respecto al mismo periodo en 2020 y en Vivienda de Interés Social la inversión de las familias llegó a $15 billones entre enero y septiembre de 2021, demostrando que es su principal fuente de inversión”, aseguró Sandra Forero Ramírez, presidenta ejecutiva de Camacol.



EL PRONÓSTICO PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS



El gremio de la construcción adelantó que para los próximos dos años se espera la entrada al mercado de otras nuevas 500 mil viviendas, siendo la Vivienda de Interés Social (VIS) la de mayor contribución, es decir, 362 mil unidades.



En concreto, en 2021 se proyecta el lanzamiento de 250.302 viviendas, mientras que la mayor contribución será en 2023 con el pronóstico de 256.408 unidades.



“Los niveles de inicios de obra suponen un aumento significativo para los dos próximos años, lo cual implica la generación de 635.000 empleos directos”, agregó Forero.



Al hablar de ventas de vivienda nueva, Camacol estima que estas crezcan un 7% anual. De cara al cierre de 2021 se espera la comercialización de 232.295 unidades, cifra que se elevará a 249.378 en 2022 y llegará a 261.307 en 2023.



Como ya se explicó anteriormente, el desarrollo social será el gran impulsor de estas proyecciones. El gremio espera cerrar el 2021 con 160.980 unidades comercializadas, cifra que crecería a 176.850 en 2022 y llegaría a 185.279 en 2023.



Camacol también hizo un llamado de atención frente a los retos coyunturales que pueden afectar el alcance de estas proyecciones.



Entre esos están la presión al alza sobre los costos de construcción, aumentos en la tasa de interés, gestión del suelo, trámites y procedimientos y, la financiación de la política vivienda social



Vale la pena precisar que la venta de vivienda de interés social se consolida como el mayor contribuyente a las ventas totales. Desde octubre de 2020 hasta septiembre de 2021 se han comercializado 169.002 unidades.



Al tiempo se destaca que 122.000 hogares colombianos accedieron a una vivienda de interés social en el año en curso, desde enero hasta septiembre.



Por otro lado, la entrega de proyectos de nivel medio ya supera las cifras pre pandemia. Con corte a septiembre 2021, se habían comercializado 60.282 unidades superando así las 53.269 viviendas registrada en 2019. Mientras que, en el año corrido, de enero a septiembre de 2021, se habían vendido 42.178 viviendas nuevas, superando por 2 mil al registro (40.100) en el mismo periodo de 2019.



