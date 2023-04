Sigue bajando el ritmo: ventas de vivienda cayeron 61 % en marzo

Pese a que las ventas de vivienda se dispararon en el año 2022 y batiendo récords mes tras mes, la dinámica este año ha empezado a bajar, no solo por la situación macroeconómica que vive el país, sino la incertidumbre en materia de subsidios. Es así que para el tercer mes del año, la comercialización de viviendas cayó 61%.



(Lea: Mi Casa Ya cobijaría a las 52.000 familias que tenía pendientes).



Según el presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Guillermo Herrera, en los últimos doce meses, a marzo, se vendieron menos de 200.000 viviendas nuevas, que representaron una caída de 25,4 % frente al periodo precedente. De estas, 142.950 fueron viviendas de interés social (VIS) que también disminuyeron 25,4% en términos anuales.



El dato trimestral de la VIS también confirmó la desaceleración, según cifras de Coordenada Urbana se comercializaron 21.728 unidades para una contracción de 58 % respecto al mismo periodo del 2022. Igualmente, el comportamiento mensual registró una caída de 61 %, pues se vendieron 5.806 VIS, lo que significa que está en el nivel de ventas del 2013.



(Lea: Las nuevas reglas de Mi Casa Ya no reactivarían ventas de vivienda).



Y es que según datos históricos del gremio, la caída de la VIS no tiene precedentes con las crisis que ha enfrentado el país en la última década. De hecho, se está vendiendo menos que en la crisis subprime (-30 %) y del petróleo (-3 %); incluso, se están comercializando menos viviendas que en pandemia (-23,4 %), a lo que se suma una caída de las ventas en los mercados regionales.



“Estamos viviendo una condición atípica, fuera del ciclo de la última década, que demanda continuar con las acciones del Gobierno y del sector privado para incentivar una nueva estrategia contracíclica que, al reactivar al sector, es determinante para el empleo”, señaló Herrera, quien reiteró que no es una respuesta normal del mercado.



(Lea: Tenga en cuenta: los cambios que tendrá el programa Mi Casa Ya).



Si continúa esta dinámica, la proyección de Camacol de la comercialización de VIS será menor a 100.000 frente a las 172.000 del 2022.

​

Harán falta más subsidios de Mi Casa Ya

Pese a que Herrera destacó el anuncio de la adición de $1 billón al programa Mi Casa Ya (MCY) y la calificó como una respuesta positiva al llamado del gremio, menciona que las 52.000 familias que esperan este alivio financiero apenas son entregas a marzo, lo que indicaría que para fin de año serán más de 100.000 familias las que esperen este subsidio.



Lea: Suben las alertas por el mercado de vivienda en Colombia



Además, el presidente de Camacol anotó que existe la necesidad de reconsiderar un régimen de transición efectivo para los cambios propuestos al programa, sin trámites adicionales, de forma simple y eficiente, para honrar la confianza y garantizarles el cierre financiero a los hogares, en particular, a aquellos con ingresos de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, SMMLV, (80 % de los compradores con Mi Casa Ya).



PAULA ANDREA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio