Ventas de vivienda para ‘baby boomers’ en Cartagena aumentaron 30%

Cartagena, se ha convertido en uno de los lugares más apetecidos por la generación de Baby boomers, quienes además de enamorarse de la magia de una ciudad amurallada llena de arte e historia, la consideran uno de los principales destinos de Colombia para la inversión en vivienda, gracias al auge urbano que se ha generado en la zona norte de la ciudad y con el desarrollo de macroproyectos residenciales como el de Serena del mar.



Pensando en esto, la firma inmobiliaria Attia y la constructora Convel decidieron apostarle a Meraki Club & Residences, proyecto que recibió el reconocimiento de los Premios Latinoamericanos de Desarrollo Inmobiliario LADI, diseñado exclusivamente para los adultos mayores como un club residencial de más de 10.000 m2, que incluye un restaurante con cava de vinos, terraza para bailar o hacer yoga, sala de cine, gimnasio estilo wellness y sala de coworking.



“En Colombia, aún no existían ofertas residenciales que atienden todas las necesidades de los baby boomers. Por eso, decidimos hacer historia, dando apertura a la construcción de Meraki que, no sólo promete enamorar a nuestros clientes, sino también ser un generador de empleo en la región”, comentó Jonathan Lustgarten, gerente de Attia”.



Por otro lado, Meraki en su totalidad de las etapas obtendrá $350,000 mil millones de pesos en sus ventas. En su primera etapa obtuvo $65.000 mil millones, ya pasando el punto de equilibrio. Y en estos momentos de reactivación presenta un incremento de venta del 30%. En cuanto a empleo se estima una generación mensual de 300 personas.



Tanto la constructora, como la inmobiliaria pensaron dirigir el proyecto a la generación de los ‘baby boomers’, como una generación que ha liderado la economía mundial según los datos más recientes de la Reserva Federal de los Estados Unidos indicaron que para el primer semestre de 2020, el 53,2% de la riqueza del país,



En Colombia el Dane asegura que para el año 2070, Colombia tendrá 183 personas mayores por cada 100 jóvenes.



Por este motivo, muchos de ellos están pensando en su retiro, otros sin embargo desean continuar siendo activos, su principal objetivo es alcanzar la comodidad que su madurez y estabilidad económica les permita.



Uno de los factores que más valora esta generación, es la calidad de su vivienda, y por ese motivo en Colombia ya con este proyecto inicia la consolidación de proyectos como Meraki especialmente diseñado para esta generación.



“Con este proyecto, también aportamos a la reactivación de la economía que tanto necesita el país y seguimos impulsando el sector constructor que juega un papel fundamental en este camino que debemos superar”, añade Rafael Simón del Castillo, presidente de Novus Civitas, firma gestora de Serena del Mar.