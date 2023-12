Cuánto tiempo tomaría la reactivación del sector vivienda en Colombia

El sector constructor completó 17 meses de caídas en todos sus indicadores a causa de factores macroeconómicos, cambios en las reglas de juego del programa Mi Casa Ya y otros subsidios estatales.



Según la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol), cerca de 38.000 familias a noviembre han renunciado a su sueño de tener vivienda propia, de estas 29.800 familias del segmento VIS han desistido de su negocio y 8.200 de No VIS. Sobre el primero, el repunte empezó hace un año (noviembre de 2022) en el que se duplicaron las cifras (109%), mientras que el segmento No VIS ha disminuido el ritmo de desistimientos en comparación con años anteriores.



Entre las razones, en el segmento VIS el 31% de los hogares renunció por los cambios de Mi Casa Ya, el 25% por el crédito, el 16% por motivos asociados al proyecto, y el 13% por cambios en los ingresos de los hogares.



Esto ha impactado al empleo, pues con la ralentización de la industria apenas se generan 19.000 empleos en el sector, la mitad que en 2019, (37.000).



En razón a lo anterior, Guillermo Herrera, presidente de Camacol, presentó sus propuestas para reactivar al sector.



El primer pedido es garantizar la suficiencia de los subsidios. Reitera que para el año 2024 se requerirán 72.000 subsidios solo para cubrir los volúmenes de entregas que actualmente están en obra. En tal sentido, la propuesta del gremio es no limitar el número de subsidios asignados al año, y que se ajuste vía demanda y disponibilidad de oferta.



“Es importante mantener la disponibilidad de recursos de subsidios. El país lo que necesita en este momento en mayores niveles de inversión en vivienda”, señaló Herrera.



El segundo es eliminar el Sisbén como criterio de acceso para Mi Casa Ya. Herrera explica que debido a la actualización del Sisbén IV, 236.867 hogares fueron reclasificados en D21 luego de la actualización del sistema de información, además 109.832 hogares fueron reclasificados a D21 cuando antes estaban en A1 y C8.



“Las cifras nos muestran que no ha aportado nada en la focalización en un programa que ya lo hacía muy bien”, indica Herrera.



El tercero es retomar las coberturas a la tasa para Vivienda de Interés Social (VIS) y No VIS. De esta forma, el gremio propone retomar las coberturas a la tasa para adquisición de vivienda VIS, adicionales a las de Mi Casa Ya, así mismo, implementar un esquema contracíclico a partir de coberturas No VIS – de manera temporal -. Así mismo, pide definir un monto fijo en pesos para las coberturas a la tasa que permita mejorar la progresividad del esquema.



Otro pedido es avanzar en procedimientos y reglamentación. Solicitan reducir el porcentaje de avance de obra requerido para la asignación del subsidio del 85% al 70%. Así mismo, consideran fundamental avanzar en la reglamentación del esquema de preasignación y garantías del FNG lo que permitiría reducir el riesgo y las tasas de interés para créditos VIS.



Por último, Herrera ve que la clave de la reactivación son las regiones. Por lo cual cree que el apalancamiento con recursos de gobernaciones, y alcaldías, a través de líneas de crédito, ayudarán al sector y la economía del país. De adoptar estas medidas, y otras, el sector se empezaría a reactivar en 2024.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio