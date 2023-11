Ventas de vivienda no encuentran piso y completan 16 meses de caídas

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) entregó un nuevo informe sobre el panorama actual de vivienda y reveló una continua caída en el comercio de las mismas, el cual ya acumula 16 meses de número rojos en el sector.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Sobre esto, el presidente ejecutivo del gremio, Guillermo Herrera aseguró que "la situación se prolongó más de lo esperado y es necesario que el Gobierno tome medidas de reactivación, pues durante los últimos 4 meses la contracción ha sido mucho más fuerte".



De acuerdo con Camacol, a nivel nacional la contracción es generalizada, aunque es más crítica la situación en Nariño y Cauca, debido al aislamiento de estas zonas geográficas.



Según las cifras, las ventas totales de vivienda cayeron un 46,7 % entre enero y octubre de 2023, es decir, se pasó de vender 207.231 viviendas en ese lapso del 2022 a 110.384 en el año actual.



Para octubre de 2023, las ventas de vivienda de interés social (VIS) cayeron un 48,7 % con respecto al 2022, mientras que las No VIS bajaron un 33,9 % con respecto al año anterior.



Sobre la vivienda nueva, Camacol informó que mensualmente en lo corrido del año se comercializan seis mil viviendas, un dato inferior al promedio de comercialización alcanzado en los meses de la pandemia.



(Vea: Por qué los precios de las viviendas en término real están bajando).



Es decir, "continúan las cifras en rojo y el sector no logra levantarse y nos empieza a preocupar estos valores negativos que se siguen consolidando porque afectaría el empleo en el sector de la construcción en Colombia", insiste Herrera.



Otro dato importante para entender el panorama tiene que ver con el comportamiento de los desistimientos, es decir, las cifras de los hogares que firmaron promesa de compraventa y empezaron a pagar, pero se retiran del negocio. Las cifras actualizadas del gremio muestran que cerca de 32.643 hogares han desistido de la compra, y de estos, el 79 % de la compra corresondía a una VIS.



Para Herrera, la razón de estos arrepentimientos es que las tasas de interés aún no son asequibles, pero en general por los cambios en política pública.



(Vea: Vivir en arriendo: indemnización si terminan contrato sin causa justa).



Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol Cortesía

En este sentido, Camacol asegura que algunas medidas anunciadas por el Gobierno han afectado la generación de empleo y como consecuencia se ha afectado al sector inmobiliario y de la construcción.



Específicamente, los más golpeados, según el gremio, son los micronegocios y empresas de la economía popular que se vinculan a la construcción de edificaciones, los cuales enfrentan una caída en las ventas reales por encima del -3 %, lo que ha llevado a que el empleo se contraiga por encima del -4 %.



Frente a esta coyuntura, lo que se ha propuesto desde el gremio es que se piense en bajar las tasas de interés del Banco de la República, pero aclaran que esto debería ir acompañado en una estrategia contracíclica.



"Requerimos más inversión, esperamos a que bajen las tasas, pero hay que hacer algo ahora mismo para que esos hogares que están arrepentidos tengan la capacidad de cierre. Reducir las tasas de interés de créditos hipotecarios, se verá reflejado en un largo tiempo. Lo que necesitamos es acciones más concretas", dice Herrera.



(Vea: Los ‘roommates’ de Kennedy y Bosa, con más alza en el alquiler).



Desempeño de Mi Casa Ya finalizando el año

De acuerdo con el informe de Camacol, el Gobierno asignó, en 2022, un total de 23.100 subsidios de Mi Casa Ya, los cuales serían desembolsados en 2023. De este total, 21.394 se asignaron después de agosto.



Para el presidente de esta asociación, "hay una serie de retos de financiación al respecto, sobre todo con problemas de desembolso".



"Lo que se ve es que en los desembolsos hay un rezago a la fecha frente a la demanda, entre otras cosas por el tema de los trámites, que eso también muestra en afectaciones", añadió Herrera.



Sin embargo, aseguró que reconocen los esfuerzos del Gobierno al respecto, pero consideran que se requieren medidas más urgentes.



(Vea: Por qué las personas quieren comprar vivienda, pero no saben cómo).



PORTAFOLIO