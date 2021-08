Vivienda: récord en ventas, pero rezago en obras causadas

Los indicadores de ventas de vivienda en el país siguen presentando resultados muy favorables y las últimas cifras de comercialización presentadas por la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) así lo demuestran.



De acuerdo con Coordenada Urbana, el sistema de información del gremio, en lo corrido del año a julio se comercializaron 133.419 unidades de vivienda nueva en el Colombia, lo que representó un incremento del 38,2% frente al mismo periodo de 2020.



Allí, el segmento de Vivienda de Interés Social (VIS) obtuvo la mayor participación con 92.759 unidades, el 69,5% del total; mientras que el No VIS cerró en las 40.660, repartidas en 32.243 del renglón medio y 8.417 del alto.



“Estos resultados son muestra de los atributos sociales y económicos de la vivienda, el mayor activo de inversión en el país, el principal vehículo de ahorro y fortalecimiento patrimonial de los hogares”, expresó Sandra Forero, presidente de Camacol.



En este sector, si bien la venta es un punto de análisis, también es importante tener en cuenta el comportamiento de las iniciaciones, punto sobre el cual Camacol informó, en el Congreso del sector que comenzó ayer, que este año ya se contabilizan a julio las 100.535, un 59% más que en 2020.



No obstante, precisamente esta semana el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Juan Daniel Oviedo, alertó en la presentación del informe sobre el producto interno bruto (PIB), un rezago que aún tiene el sector de la construcción en términos de área causada.



“Uno de los determinantes más grandes de la capacidad de agregación de valores del sector constructor, en la rama de edificaciones, tanto residenciales como no residencial, es la evolución del área causada”, dijo.



“Efectivamente en el segundo trimestre del 2020 vimos el menor volumen de área causada de toda la serie desde el 2017. Es decir, comparándonos contra el año de pandemia tenemos una reactivación muy importante del sector”. Sin embargo, dice, frente a 2019, 2018 y 2017 el área causada de hoy es menor.



Y es que, según la presentación, basada en el Censo de Edificaciones, en el segundo trimestre del año el área causada en vivienda residencial fue de más de 2.858.000 m2 y la del mismo periodo de 2020 de 1.893.000 m2. Por su parte, 2019, 2018 y 2017 registraron 3.755.000 m2, 3.319.000 m2 y 3.642.000 m2, respectivamente en ese lapso.



COSTOS CONSTRUCCIÓN



El Dane presentó ayer su reporte mensual de Índice de Costos de Construcción de Vivienda, correspondiente al mes del julio, en el que se asegura que la variación del indicador fue de 7,15%, en comparación el séptimo mes del 2020.



Allí, las mayores alzas se presentaron en hierros y aceros (39,62%), mallas (34,45%) y alambres (31,76%), mientras que las principales bajas se registraron en alfombras (-9,82%), concretos (-1,25%) y contador agua (-1,11%).



Es de recordar, sin embargo, que este informe mide tres elementos principales: materiales, mano de obra y maquinaria y equipo. Al compararse el indicador contra el mes inmediatamente anterior (junio de 2021) la variación total de los grupos de costos fue de 0,47%.



Los materiales fueron los que presentaron mayor incremento de precios con una variación del 0,62, mientras que mano de obra y maquinaria y equipo registraron cifras de 0,21 y 0,05, respectivamente.



“El abastecimiento y los insumos son un tema central para el sector y los 34 subsectores, que son 172 ramas de producción, 34 subsectores que finalmente lo que mueven ese 54% del aparato productivo de Colombia”, anotó la presidente de Camacol.



De acuerdo con la dirigente gremial, el sector está viendo con preocupación el alza de precios en los materiales y se han presentado propuestas al Gobierno frente al tema de importaciones, pues dice que este incremento de costos y el desabastecimiento, que aún se mantiene en muchos productos, podrían afectar el dinamismo en iniciaciones, según encuestas internas realizadas a las firmas.



Las mayores alzas respecto al mes anterior se presentaron en mallas (2,66%), alambres (2,42%) y cables y alambres (2,10%) y las principales bajas se registraron en: alfombras (-3,48%), mezcladora (-1,47%) y pegantes (-0,45%).



Créditos y subsidios



En cuanto a la financiación de vivienda, los resultados del segundo trimestre del 2021 mostraron que en el país se desembolsaron $3,3 billones, lo que representó un aumento del 137,6%, comparado con el mismo mes del 2020.



De allí los créditos de vivienda registraron un saldo de $2,35 billones, con in alza del 139,2%, mientras que el leasing habitacional cerró en los $936.345 millones (un incremento de 134%).



Frente a subsidios, la Presidente de Camacol comentó que este año se duplicó la demanda de subsidios “y la información que tenemos del Gobierno Nacional es que esa demanda va a ser cubierta. Contamos con un gobierno que está convencido de que hablar de construcción es hablar de reactivación y, además, de reactivación económica y social”.



Congreso sectorial



Ayer inició el Congreso de la Construcción de Camacol con un panel que inauguró la vicepresidente y canciller, Martha Lucía Ramírez en el que hizo un llamado a reconocer la importancia de la participación de las mujeres en el mercado laboral.



Asimismo, la agenda estuvo marcada por la intervención de Carmen Panadero, socia fundadora y presidenta de Wires, la asociación de consejeras y directivas del mundo inmobiliario que busca aumentar la visibilidad de la mujer en el sector.



Y en la conclusión del evento destacó la partici- pación de los ministros de Comercio y Trabajo y la Presidenta de Procolombia.



María Camila Pérez Godoy

