A qué se debe la mayor caída en dos años de las ventas de vivienda VIS

Tras un dinámica de crecimiento récord año a año en venta de Vivienda de Interés Social (VIS) desde que nació el subsidio de Mi Casa Ya, a raíz de un panorama macroeconómico complejo, en marzo se comercializaron apenas 5.806 unidades VIS, una de las cifras más bajas en la última década.



En terminos anuales esto significaría, según Coordenada Urbana, herramienta de la Cámara Colombia de Construcción (Camacol) que en marzo las ventas de VIS cayeron 61%.El dato trimestral también confirmó la desaceleración, pues en los tres meses se vendieron 21.728 unidades, lo que demuestra una contracción de 58% respecto al mismo periodo del 2022.



Este panorama muestra un futuro retador en el sector que presentaba un promedio mensual de venta de 12.500 unidades entre 2019 y 2021, lo que significa que el tercer mes de 2023 está en el nivel de ventas del 2013.



Incluso, Camacol reseña que esta caída en la vivienda VIS no tiene precedentes con las crisis que ha enfrentado el país en la última década. De hecho, se está vendiendo menos que en la crisis ‘subprime’ (-30%) y del petróleo (-3%); incluso, se están comercializando menos viviendas que en pandemia (-23,4%), a lo que se suma una caída de las ventas en los mercados regionales.



“Estamos viviendo una condición atípica, fuera del ciclo de la última década, que demanda continuar con las acciones del Gobierno y del sector privado para incentivar una nueva estrategia contracíclica que, al reactivar al sector, es determinante para el empleo”, señaló Herrera, quien reiteró que no es una respuesta normal del mercado.



Por departamentos, el más afectado de esta situación es Nariño, el cual presentó un decrecimiento en sus ventas del 85%, seguido a su vez de Risaralda con una contracción de 70%, Cesar y Bolívar con una caída de 64% y Córdoba y Sucre con decrecimiento de 62%.



Vale señalar que en 13 regiones del país, la contracción en las ventas supera el 50%. La caída en Bogotá fue de 56%.



Los subsidios no dan abasto



Pese a que la situación económica de los hogares está empeorando mes tras mes con una inflación que no toca techo, las familias colombianas que ganan menos de 4 smmlv han hecho un esfuerzo económico por cumplir los requisitos para comprar su VIS con recursos del Estado.



Y si bien durante años planearon e hicieron el paso a paso por obtener el alivio financiero estatal de Mi Casa Ya, la sisbenización que ahora requiere el programa está siendo dolor de cabeza para los hogares que necesitan estos recursos para escriturar.



Esta incertidumbre en torno a si se es beneficiario o no, o de un periodo de transición, abrió la puerta a que muchos de los hogares con intención de compra pospusieran la decisión.



Sin embargo, quienes ya realizaron cierre financiero y contaban con este alivio como último requisito para escriturar su vivienda, deberán cumplir con los nuevos requisitos del Gobierno para obtenerlo.



Y si bien el Gobierno aseguró que cobijará este año a las 52.000 familias mediante adición presupuestal que necesitan estos dineros, (23.000 de 2022 o antes y 29.000 hasta marzo), a Camacol le preocupa que más familias puedan verse afectadas por las entregas que faltan en el año.



Para julio, según el gremio se sumarán 25.000 familias y a diciembre serán 58.000 más que necesitarán este subsidio.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio