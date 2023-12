Nuevo proyecto de vivienda en Fontibón se blinda ante el aumento del salario mínimo

Ad portas de una subida del salario mínimo, posiblemente, a doble dígito, y tras 16 meses de caídas consecutivas de vivienda, las constructoras le hacen frente a esta situación blindando sus proyectos VIS y vendiendo en pesos. Este es el caso de Constructora Capital y su proyecto Vivopark.



El proyecto ubicado en Fontibón cuenta con vías principales que la conectan con diversos puntos de la ciudad. Está cerca al Aeropuerto Internacional El Dorado, al parque industrial de Zona Franca, y al sector empresarial, comercial y de entretenimiento de la Calle 26, entre otros.



Más exactamente en el barrio Pueblo Nuevo, en cercanía al centro comercial Hayuelos, se encuentra el proyecto inmobiliario Vivopark, que cuenta con una ubicación sobre la Calle 13 con Carrera 100 en la localidad de Fontibón, cerca a más de 310.000 m2 de parques y zonas verdes, a 200 metros del Centro Comercial Viva, el supermercado Éxito, restaurantes, centros de salud, colegios, universidades y centros de atención del Disrito para realizar trámites, entre otros comercios.



El precio de venta este proyecto es en pesos, es decir, aunque es una vivienda de interés social (VIS) su precio no cambiará en el tiempo y el monto de la inversión es definido desde el inicio de la negociación, una ventaja destacable frente a los proyectos que se venden en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), cuyo valor puede variar de acuerdo al alza anual de los salarios estipulado por el gobierno.



“Estamos presentando un proyecto que no solamente cuenta con espacios pensados para el bienestar, gracias a su ubicación estratégica en Bogotá, sino que también incorpora la venta en pesos, no en salarios mínimos; esto lo hacemos para eliminar la incertidumbre de las familias frente al valor de su inmueble. De esta forma buscamos seguir construyendo proyectos para desarrollar ciudades y comunidades sostenibles”, afirmó Pablo Echeverri, presidente de Constructora Capital Bogotá.



El proyecto tendrá 2.080 apartamentos distribuidos en 13 torres de 20 pisos, 8 unidades de vivienda por piso, apartamentos desde área construida de 44,32 m2 y área privada desde 40.28 m2, de 1 o 2 habitaciones, 1 o 2 baños, cocina, sala comedor más opción de acabados, además, grandes beneficios en pro de la sostenibilidad ambiental como ahorro de energía y agua que también te ayudarán en la solicitud de tu crédito hipotecario.



La primera torre de Vivopark será entregada en noviembre de 2026. Adicionalmente, el proyecto contará con un Club House con más de 2.700 m2 de espacios diseñados para el disfrute de la familia, incluso de las mascotas, quienes tendrán zona pet y spa; los niños tendrán una zona kids; zona coworking, zona café-market; piscinas para niños y adultos, zona fitness y otros 20 espacios.



Al igual que Vivopark, Constructora Capital ya está desarrollando otros proyectos de vivienda VIS que permiten a los compradores adquirir su futuro hogar en pesos, de acuerdo al año de escrituración, por ejemplo, en la Ciudadela Urbania con sus proyectos Urbania ECO y Urbania BIO ubicados en Fontibón; Ciudadela Alegra con Primavera, Serena y Florecer en Bosa; Ciudadela Belari con Zefiro y Volare ubicados en Mosquera; Ciudadela Alameda con el proyecto Solare en Zipaquirá, y Luna del Cerro y Entrebosques en Medellín.



