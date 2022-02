Vivir por fuera de las capitales cuesta hasta un 20% menos

Muchos colombianos se encuentran en búsqueda de ofertas para poder comprar vivienda propia, sin embargo, la poca disponibilidad de suelo en las principales ciudades del país ha subido los costos de los inmuebles. De esta manera, las personas han buscado poder comprar en lugares aledaños a las principales ciudades del país.



Ciencuadras.com, el portal inmobiliario analizó esta tendencia que se encuentra en auge, en el cual encontró que este mercado no solamente busca la cercanía, quieren espacios amplios, llenos naturaleza, lejos del ruido y el caos citadino.



“Es una excelente relación entre el espacio, las comodidades y el precio del inmueble. Por lo general, el metro cuadrado es más asequible en propiedades con zonas verdes”, expresó Paola Suarez, vicepresidente de Línea de Negocio y Comercial de la plataforma.

Incluso, según la directiva, vivir en las afueras de las grandes ciudades resulta más barato, entre un 15 y 20 por ciento, dado que el costo de los servicios públicos, el pago de impuesto predial y el valor del metro cuadrado baja en esas zonas.



“Así mismo, esta opción permite respirar aire limpio y escuchar los sonidos del campo. Además, reduce el riesgo de enfermedades respiratorias o virus. Se trata de evitar los trancones, las largas distancias y la percepción de inseguridad baja totalmente”, agregó la directiva.



La compañía resaltó que teniendo en cuenta que más del 50% de las empresas en Colombia seguirán en teletrabajo, las personas tendrán la facilidad de moverse a nuevas ubicaciones fuera de las grandes capitales continuando con sus empleos y disfrutando de los beneficios que representa el tener espacios más amplios, más verdes y con mejores precios que en las ciudades principales.



Así mismo, Ciencuadras recomienda a los colombianos que buscan estos espacios tener en cuenta la revisión de cobertura de servicios públicos y privados: aunque parezca obvio es muy importante validar que la zona de la nueva vivienda tenga no solo la cobertura de servicios básicos (agua, luz, gas) sino de servicios adicionales como internet, televisión por cable y cobertura telefónica para mayor conectividad.



Además, la oferta en servicios de salud, educación, entretenimiento, gastronomía, compras y actividades culturales son importantes a la hora de escoger vivienda fuera de las grandes ciudades. Esto evitará desplazamientos innecesarios y gastos adicionales a la hora de encontrar todo lo necesario cerca del hogar.



Para encontrar formas de transporte, así mismo la empresa, invita a validar los planes de ordenamiento territorial que tiene el municipio o la ciudad donde se está buscando la vivienda, así sabrá si el área tiene planes de nuevas vías, planes de crecimiento en vivienda habitacional o en zonas industriales lo que no solo implica la estimación de valorización de la zona sino también la comodidad que tendrá la nueva vivienda en un futuro de mediano plazo.

QUÉ ES LO QUE MÁS BUSCAN

Entre las tendencias de búsqueda, Ciencuadras.com encontró que el consumidor busca en estos lugares espacios superiores a los 200 metros cuadrados y con propensión a más de 1.000 mts, que al menos cuente con 3 habitaciones y mínimo 2 parqueaderos.



Por otro lado, entre los amenites y las características más buscadas en la plataforma, las personas buscan zonas verdes 36,04%, zona lavanderia 16,49%, balcones 16,29%, piscina 15,13%, sede social 14,78% y cuarto de servicio 12,73%.



En otros servicios, las personas buscan jardines amplios, senderos ecológicos, parques cercanos, colegios en los alrededores y transporte cercano a las viviendas.



