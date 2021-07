Wellness, una tendencia en desarrollos inmobiliarios que se impone

La reapertura gradual del país reveló que diferentes personas han venido sumándose a una tendencia conocida como wellness, en donde la salud y el bienestar pasaron a ser una prioridad en la vida de todos los colombianos. Teniendo en cuenta esto, diferentes inmobiliarias han decidido apostarle al desarrollo de nuevos proyectos arquitectónicos que respondan a ese tipo de necesidades.



(Ventas de vivienda para ‘baby boomers’ en Cartagena aumentaron 30%).

Un estudio del Global Wellness Institute (GWI) reveló que a finales de 2019 la economía wellness o de bienestar, recaudó más de US $4.5 trillones alrededor del mundo. Siendo la construcción, uno de los más destacados sectores al haber recaudado una cifra aproximada de US$119 billones.



Para Andrés Arias, fundador y gerente de Conexo Inmobiliario, empresa que tiene más de 10 años de experiencia en el desarrollo de espacios innovadores; los proyectos arquitectónicos wellness están en auge ya que la mayoría de personas entendieron que debían tratar de una forma integral su bienestar personal en relación con los espacios físicos que cohabitan.



(Más proyectos VIS para el segundo semestre).



“Una arquitectura wellness debe incorporar cinco variables, que deben partir de los espacios que son pensados desde el bienestar físico, luego deben seguir lo emocional, espiritual, ambiental y hasta social. No se deben pensar como simples lugares para vivir, sino que deben proyectarse a partir de la idea de que las personas pasamos una mayor cantidad de tiempo en nuestros hogares”, explicó Arias.



Este tipo de desarrollos se enfoca también en trabajar bajo aspectos de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. Y es que de acuerdo con la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), en los últimos tres años el país ha presentado un importante avance en esta materia, ya que más de 14.801 viviendas fueron certificadas con el sello EDGE, es decir, han sido reconocidas por la Corporación Financiera Internacional (IFC) tras haber cumplido con diseños que deben tener un estándar mínimo del 20% de ahorro en agua, energía y un menor impacto en la huella ambiental.



Algunas de las características de una vivienda saludable que se deben resaltar en este tipo de arquitecturas son la creación de espacios con una gran capacidad de luz natural, los sistemas de filtración de agua, el uso de materiales de construcción no tóxicos, espacios dedicados a gimnasio y grandes espacios medioambientales.



Conexo Inmobiliario y Bienes & Bienes, han decidido desarrollar uno de los primeros proyectos en Colombia enfocados 100% en desarrollar el concepto wellness a través de sus espacios.



Los proyectos que serán conocidos como Kuna y Nuvica se desarrollarán en el municipio de Rionegro, Antioquia. Ubicado en un espacio de 60.000 m2 que contará con casas, apartamentos, plaza comercial y más de 34.000 m2 de parques comunes, con senderos, quebrada, bosques nativos.



“Nosotros hablamos del proyecto como una microciudad autosostenible en donde vamos a tener diferentes tipos de desarrollos para atender las necesidades de los habitantes y la comunidad”, señaló el gerente de Conexo Inmobiliario.



En un país donde las ciudades cada vez más tienen que enfrentar problemas de sobrepoblación, contaminación sonora y del aire, y donde el ser humano vive gran parte del tiempo en espacios cerrados, el bienestar o la cultura wellness en los espacios arquitectónicos promete ser una tendencia que marcará no sólo la vida de los colombianos, sino el crecimiento del sector de la construcción.