Ya está listo el pago del Ingreso Solidario correspondiente a enero

El presidente Iván Duque había informado en septiembre de 2020 que, a raíz de los retos que aún enfrentan las familias a causa de la pandemia, el pago del Ingreso Solidario (proyecto creado por el Gobierno nacional para ayudar a menguar los efectos económicos producidos por el nuevo coronavirus) se extendería hasta junio de 2021.



“Ese programa lo habíamos concebido para estar vigente por 3 meses y lo extendimos hasta diciembre de este año. Pero, entendiendo los retos de tantas familias, hoy, ante ustedes, materializo que estará con nosotros como mínimo hasta junio del año 2021”, fueron las palabras del jefe de Estado.



Esto quiere decir que a partir del primero de enero y durante este primer semestre de 2021 los beneficiarios recibirán $160.000 mensuales, que suman $960.000 adicionales a los giros que ya han recibido cerca de 3 millones de hogares en el país.



Ya llegó enero, si tiene interés en saber si usted puede aplicar a este beneficio y cómo hacerlo: aquí le explicamos.



Beneficiarios



El giro del programa Ingreso Solidario aplica a 3 millones de hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad económica que no reciben ayudas de los programas sociales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y la Devolución del IVA.



De acuerdo con la página oficial del Gobierno, el primer paso para obtener el subsidio consiste en verificar en la página ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co si es beneficiario.



En la página deberá llenar datos básicos como sus nombres y apellidos, su línea de celular, su número de cédula, fecha de expedición de la misma y otros.



Eso sí: no hay inscripciones para recibir el subsidio. Simplemente se consulta en la página oficial si se es parte del grupo de personas consideradas por el Gobierno como aptas para recibir el pago. Todo anuncio de redes sociales, o cualquier otra fuente, que dirija a un sitio web para inscribirse al programa de Ingreso Solidario es un engaño.



Opciones para recibir el subsidio



Si hace parte de los beneficiarios, debe dar clic al link (enlace) de la entidad financiera que le corresponde. Este link le llevará al portal web del banco asignado para conocer el proceso específico de entrega de los recursos.



Dependiendo de su caso específico, se podrá abrir una cuenta de trámite simplificado o digital, descargar una aplicación para el depósito electrónico o se determinará un canal de pago.



Si está bancarizado tiene cinco opciones para recibir el pago: Movii, Bancolombia, Banco Caja Social, Bancamía y Tpaga. Si no tiene una cuenta en un banco puede acceder por medio de Daviplata, Nequi, Movii y Ahorro a la Mano.



Vale la pena aclarar que si no se ha reclamado ninguno de los giros anteriores estos se acumularán, según ha informado en diversas ocasiones Susana Correa, directora del Departamento para la Prosperidad Social (encargado del proyecto ‘Ingreso Solidario’).



