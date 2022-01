Misión de Empleo … antiNobel

Pese a la promesa de entregar resultados en julio de 2021, terminó el año sin conocer las recomendaciones de la Misión de Empleo y por lo conocido en las sesiones temáticas su enfoque contradice las tesis de ganadores del Premio Nobel.



Ante el Consejo Privado de Competitividad, su director Santiago Levy invitó a superar la visión que sostiene que “solo tenemos que invertir mas y mejorar la educación para acelerar el crecimiento y ello acabara la informalidad”. Ello suena exótico en un país con bajos resultados en pruebas internacionales. Sosteniendo ideas contrarias ganaron el Nobel Sen, Duflo-Banerjee y Deaton. La posición de Levy contradice también las recomendaciones de Banco Mundial y Cepal.



Levy invita a superar la creencia de que “para aumentar la productividad en Colombia tenemos que mejorar los programas de innovación y desarrollo tecnológico, impulsar políticas de desarrollo productivo y buscar mejores formas de inserción en la economía internacional”. Un país con déficit de cuenta corriente desde que adoptó la apertura económica y cuyo comercio exterior depende en gran medida de carbón y petróleo ¿no esta llamado a revisar su modelo de presencia en el mercado global?



Los reclamos del gremio lechero por el ingreso de la leche en polvo subsidiada desde EE. UU. es solo la última escena de un proceso que lleva 30 años…



Levy sostiene que “la informalidad y la baja productividad no resultan de la falta de inversión o educación, sino que son resultado de las reglas de juego” y agrega que “la política de protección social es un determinante fundamental de la productividad en Colombia”. Esa fue la tesis de entrada y cabe suponer que esa va a ser la conclusión. Veremos…



Los expertos de la misión repiten el mantra de que el salario mínimo es alto respecto de la distribución del ingreso y ello explica el desempleo y que hay efectos del salario mínimo sobre los salarios de los sectores formales e informales.



Y anotan que el salario mínimo es usado como referente para diferentes políticas, pero en la última negociación del salario mínimo se acordó avanzar en desvincularlos.



¿Cómo sostener que el desempleo se explica por costos después que el Nobel le ha sido otorgado a Card, Angrist e Imbens justamente por demostrar empíricamente que no siempre los costos (como las alzas de salarios) causan desempleo?



En cambio se omiten componentes sistémicos: Si el crédito es caro, y según Acopi (representante de las Pymes que generan el 80% del empleo) no es accesible para ellas, ¿cómo se supone que se puede financiar el emprendimiento? A la limitada importancia que la Misión dedicó al tema rural se agrega el desconocimiento de que existen más del 50% de predios rurales sin título de propiedad. Hay una demostrada incidencia del desplazamiento del campo, en la informalidad, avanza lentamente la actualización catastral y es marginal la restitución de tierra a los expulsados.



¡Sobre ello la Misión no ha dicho una palabra!



BEETHOVEN HERRERA VALENCIA

​Profesor universidades: Nacional, Externado y Magdalena