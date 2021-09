Mitos sobre la felicidad

Existen muchas falsas ideas sobre eso que se llama felicidad, tantas veces sin tener una idea clara sobre este tesoro:

1. La felicidad no es lo mismo que la alegría que es un gozo pasajero. La felicidad puede ser un estado permanente.



2. La felicidad no es lo mismo que el placer. Este surge de la satisfacción de un deseo o una necesidad y también es efímero. Está alerta porque poner el placer como prioridad de la vida puede llevar al desenfreno.



De eso hablaron los filósofos epicúreos, aunque sus enseñanzas fueron deformadas. El placer es bueno y no malo como a veces se enseña en los credos.



3. La felicidad brota de amarte y amar. Pero amar es mucho más que querer, enamorar o desear, y nunca es necesitar. Amor es la suma de aceptación, atracción, comprensión, respeto, perdón, paciencia, tolerancia, generosidad, honestidad, confianza, compromiso y reciprocidad.



4. La felicidad se identifica con la paz interior que disfrutas al crecer en amor, consciencia y coherencia. Estos tres valores son un triángulo dorado, un símbolo poderoso de lo que practican los seres que saben vivir y son ricos en sabiduría y en paz interior.



Esos valores se enriquecen mutuamente: Siendo más amoroso, eres más consciente y coherente, y siendo más consciente necesariamente vibras más en amor y en coherencia.



5. La felicidad no es una meta, es el camino, es un estilo de vida y, como todo lo valioso, no es fácil tenerla y disfrutarla.



Felicidad no es facilidad. Casi siempre por el sendero cómodo de lo fácil terminas sufriendo en una vida bien difícil. Un espejo es como acaban los narcos y los corruptos.



6. Felicidad no es ausencia de pruebas o dificultades. Una vida sin obstáculos es una quimera, una utopía. El deporte es un buen maestro en esto ya que los triunfos qué más se gozan y se celebran son los que se obtienen con grandes esfuerzos y ante contendores que exigen dar lo máximo. Una competencia en la que al rival le ganas sobrado no es la que más te llena de sano orgullo y eleva tu amor propio.



7. Puedes ser feliz y estar a veces triste. Millares de lisiados felices son maestros en el arte de saber vivir. La felicidad no es vivir en la arcadia ni es un caminito en el que solo hay pétalos y no aparecen las espinas.



Hay encuestas mundiales sobre la felicidad que son engañosas ya que si se pregunta ¿usted es feliz? La gente afirma que sí sin que sea cierto.



Al humano le gusta maquillar su realidad y creerse sus mentiras. En otras se evalúa la supuesta felicidad con base en la calidad de la vida, pero no es real porque en los países con buena calidad de vida también hay una gran cantidad de seres infelices.



GONZALO GALLO GONZÁLEZ

Escritor y conferencista