Mundo optimista, región desigual

Esta semana el Banco Mundial publicó sus pronósticos para la economía global en 2021. Para este organismo el PIB mundial crecerá 5,6 por ciento, una revisión de 1,5 puntos porcentuales al alza frente al dato anterior. En el caso de América Latina las estimaciones muestran un escenario de 5,2 por ciento de aumento en este año y 4,3 por ciento en 2022.

El panorama es claramente optimista frente a la capacidad de la economía global de repuntar tras la crisis. No obstante, el informe enfatiza en una dinámica que ha sido evidente desde finales del año pasado: la recuperación no es igual en todas las regiones. Mientras China, Estados Unidos y la mayoría de países ricos están encaminados en una ruta dinámica, regiones como América Latina ya están rezagadas y son extremadamente vulnerables a reveses por nuevos picos, retrasos en la vacunación masiva, presiones inflacionarias y crecientes niveles de deuda. Al menos en dos de cada tres de las economías emergentes y en desarrollo las pérdidas de ingreso per cápita solo se recuperarán hasta 2023.



En otras palabras, la reactivación pospandemia está marcando dos trayectorias muy distintas entre naciones desarrolladas, con acceso a vacunas y generosos paquetes de estímulo, y los países emergentes y más pobres, con inmunización demorada y limitaciones en las ayudas y gastos sociales.



El Banco Mundial tiene también una proyección positiva para Colombia -un 5,9 por ciento- pese a los graves impactos del paro nacional y los bloqueos. El país está sujeto a similares riesgos que sus pares regionales en estas perspectivas. No solo la continuación de los bloqueos sino también demoras en la vacunación -que ha tomado buen ritmo- y una lenta reactivación, impactarían esta estimación.





FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda