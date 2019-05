A solo un clic de su casa propia: conéctese por chat y reciba asesoría

Del 20 al 26 de mayo, la Caja de Compensación Familiar Compensar activará en www.compensar.com/vivienda la cuarta versión de su Outlet Virtual de Vivienda, una iniciativa digital lanzada en 2017 que, desde entonces, ha atendido cerca de 83.000 interesados, posicionándose como una alternativa versátil, ágil, cómoda y eficiente a la hora de comprar vivienda.



Básicamente, consiste en una asesoría por chat y en tiempo real sobre la oferta de vivienda disponible para adquisición con o sin subsidio, es decir, más de 40 proyectos de interés social y mayor rango, en Bogotá y Cundinamarca, que ofrece tanto la Caja como las constructoras aliadas que participan: Las Galias, Constructora AR, Solérium, Ingeurbe, Mansol, Acierto Inmobiliario, CG Constructora, Caminos Inmobiliarios, Promotora Torortiz, Incol, AMP Construcciones, Ospinas, Proksol, Benjamín Sánchez, Grupo Crearq, Bioconstrucciones, Construcciones City, Prodesa, Constructum, Constructora Bolívar, Once Constructora, Desarrollos Urbanos, Desproing, CMS + GMP, La Trocha, Avenida Capital, Virula y Enclave.



Por su parte, Compensar hace presencia con un portafolio de proyectos de interés social en municipios aledaños. En Cajicá, Los Ocobos (próximo lanzamiento); en Tocancipá, Altamorada; en Soacha, HogaresSoacha (en alianza con Apiros); en Silvania, Arboleda de Chicalá; y en Ubaté, Torres de San Pedro. Así mismo, ofrece un gran diferencial, se trata de su crédito hipotecario Compensar con una atractiva tasa del 8% EA y cuota fija.



Durante estos 6 días, los trabajadores afiliados a esta Caja que, por distintas razones, particularmente, tiempo y dinero, no han iniciado el proceso de adquisición de su inmueble, podrán ingresar desde las 7:30 a. m. hasta las 6:30 p. m. desde su casa, oficina o cualquier lugar a través de su celular, computador, tableta a www.compensar.com/vivienda y consultar los beneficios exclusivos vigentes para la actividad, por ejemplo, bonos de descuentos especiales en cuota inicial y gastos de escrituración, con un valor hasta $20 millones para vivienda de mayo rango.



Con este tipo de estrategias, la Caja de Compensación Familiar responde a una realidad latente: si los afiliados no pueden desplazarse a las salas de venta y puntos de atención, Compensar se acercará a los trabajadores y sus familias; una solución real que sumada al Foro Internacional de Vivienda de Interés Social realizado en febrero en alianza con la Universidad de Los Andes e Ingurbe, al showroom de vivienda de interés social para empresas afiliadas llevado a cabo en abril y a su próxima Feria de Vivienda programada para finales de julio, entre otras propuestas, ratifican su compromiso en la búsqueda del mejoramiento continuo, innovación y calidad, abriendo las puertas al progreso y reiterando su interés genuino en la gente, razón de ser durante más de 40 años de trayectoria.